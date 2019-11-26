قفصة: مسيرة احتجاجية لطلبة علوم التربية والتعليم لإقرار صفة المنتدبين الجدد كأساتذة تعليم أساسي

Mardi 26 Novembre 2019



وات

- نفّذ، اليوم الثلاثاء، طلبة علوم التربية والتعليم بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بولاية قفصة، مسيرة احتجاجية سلمية وذلك للمطالبة بإقرار الصفة القانونيّة لحاملي الاجازة المتخرجين من هذه الشعبة والمنتدبين الجدد بصفتهم "أساتذة تعليم أساسي"، وذلك بدعوة من التنسيقية الوطنية لخريجي علوم التربية والتعليم.وانطلقت المسيرة من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية، لتجوب الشوارع الرئيسية بقفصة المدينة باتجاه مقر المندوبية الجهوية للتربية بالجهة، رفع خلالها الطلبة شعارات مطالبة بتسوية وضعية زملائهم المنتدبين كأساتذة تعليم اساسي لا بصفتهم أعوان وقتيين.وبيّنت الطالبة عن الاتحاد العام التونسي للطلبة، غفران محفوظي، في تصريح لـ(وات)، أن هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي للدفاع عن حق طلبة هذه الشعبة والمنتدبين الجدد بصفتهم اساتذة تعليم اساسي وليسوا أعوانا وقتيين، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من المتخرجين والمنتدبين الجدد تم انتدابهم بأجر 700 دينار مع صفة عون وقتي، ما يعد مخالفا لتعهدات وزارة التربية التي كانت أعلنت سابقا أنه سيقع انتدابهم كـ"أستاذ تعليم اساسي".من جهته، أضاف الطالب بشعبة علوم التربية والتعليم، أيمن الهاني، أن الصفة القانونية لانتداب طلبة هذه الشعبة تقتضي تعيينهم أستنادا الى صفتهم "استاذ تعليم اساسي" وفقا للفصل 22 المنظم لعملية انتدابهم، معتبرا أن الوزارة خالفت القانون في عملية انتداب المتخرجين خلال السنة الدراسية 2018-2019 خلافا لذلك وأنهم سيصعدون تحركاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.