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الطالب بكلية الطب وجيه ذكار يؤكد تلقيه اشعارا من ادارة الكلية للالتحاق بالتربص بداية من السبت بمستشفى الرابطة

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - أكد الطالب وجيه ذكار الذي كان صدر في حقه قرار بالطرد من كلية الطب بتونس، تلقيه إشعارا من ادارة الكلية يفيد باصدارها قرارا يمكنه من الالتحاق رسميا بالتربص في مستشفى الرابطة ابتداء من غد السبت، وفق ما أفاد به الطالب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقال ذكار مساء اليوم الجمعة، "أعلمني كاتب عام الكلية بوبكر السعيدي اليوم بأنه تم تمكيني من قرار الالتحاق بالتربص في قسم الغدد والسكري بمستشفى الرابطة"، مشيرا، الى أنه سيباشر بداية من غد تربصه بالقسم المذكور بعدما صدر في حقه قرار سابق بالطرد لمدة 4 أشهر لنشره تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتقد فيها بعض الاخلالات بكلية الطب ما انجر عنه حرمانه من الالتحاق بالتربص .
ووصف الطالب، القرار الجديد بالخطوة الايجابية لكنه أكد تمسكه بطلبه اصدار وثيقة رسمية لنص القرار، مؤكدا، أن كاتب عام الكلية أعلمه بأنه لن يتم احتساب أيام غياباته.


وأعلن، موافقة المنظمة التونسية للأطباء الشبان على دعوة وزارة الصحة للتفاوض من أجل ايجاد حل للاشكال القائم نتيجة قرار الطرد المثير للجدل، مبينا في المقابل أن المنظمة ستبقي برمجة تحركاتها الاحتجاجية على وضعها الحالي الى حين اصدار قرار كتابي يفيد بالعدول عن الطرد والالتزام بضمان حرية التعبير.

وجاء هذا القرار الجديد من إدارة الكلية في قضية الطالب وجيه ذكار، بعد يومين فقط من دعوة المنظمة التونسية للأطباء الشبان تنفيذ اضراب عام بيومين خلال شهر جانفي المقبل، على خلفية ما وصفته بقرار "الطرد الظالم في حق الطالب المذكور".

وكانت المنظمة طالبت في بيان لها الأربعاء الفارط، الطلبة الى الاستعداد لهذا الاضراب الوطني ومقاطعة الدروس والتربصات وكافة الأنشطة الأكاديمية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مكاتب العمداء ومقرات المجالس العلمية بكليات الطب، لمطالبتهم بإلغاء إحالة وجيه ذكار على مجلس التأديب.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193174

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 21h 55m |           
Une décision.de réintégration très importante et encourageante . Aussi , une coupe de cheveux normale serait plus pratique pour un étudiant !



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