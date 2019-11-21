الجورشي: اللاءات التي رفعتها الأحزاب ضد بعضها البعض بخصوص تشكيل الحكومة تمثل عقبة أمام الحبيب الجملي

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - اعتبر الإعلامي صلاح الدين الجورشي، اليوم الأربعاء، أن اللاءات التي رفعتها الأحزاب ضد بعضها البعض بخصوص تشكيل الحكومة تمثل إحدى العقبات الأساسية التي تواجه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وهي تجعل من عملية تشكيل الحكومة عملية مستحيلة، وفق تقديره.
وأضاف الجورشي، عقب لقاء جمعه بالحبيب الجملي، عشية اليوم بقصر دار الضيافة بقرطاج، أنه يجب على رئيس الحكومة أن يحتكم للمواطنين بالأساس وليس للأحزاب السياسية على أهميتها، داعيا رئيس الحكومة المقبل إلى توثيق صلته بالمواطنين والاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم والتعجيل باتخاذ اجراءات عملية ملموسة.
وقال إنه وجد في الجملي عددا من الصفات التي يعتبرها ضرورية في هذه المرحلة، على غرار قدرته على الانصات وتفاؤله بخصوص مستقبل تشكيل الحكومة بالاضافة إلى اطلاعه الجيد على الوضع العام الصعب الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أنه لمس لدى الجملي بداية تشكل ملامح الحكومة القادمة عقب لقائه ممثلي الأحزاب السياسية.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف، كان اجتمع أيضا بأمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح للإعلاميين.
ويتضمن جدول لقاءات رئيس الحكومة المكلف بالنسبة ليوم غد الجمعة، وهو اليوم الرابع منذ بدء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، اجتماعات بالخصوص مع المنظمات الوطنية الثلاث، منظمة الشغالين والأعراف والفلاحين، وكذلك مع ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين واتحاد المهن الحرة واتحاد المرأة.
وأضاف الجورشي، عقب لقاء جمعه بالحبيب الجملي، عشية اليوم بقصر دار الضيافة بقرطاج، أنه يجب على رئيس الحكومة أن يحتكم للمواطنين بالأساس وليس للأحزاب السياسية على أهميتها، داعيا رئيس الحكومة المقبل إلى توثيق صلته بالمواطنين والاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم والتعجيل باتخاذ اجراءات عملية ملموسة.
وقال إنه وجد في الجملي عددا من الصفات التي يعتبرها ضرورية في هذه المرحلة، على غرار قدرته على الانصات وتفاؤله بخصوص مستقبل تشكيل الحكومة بالاضافة إلى اطلاعه الجيد على الوضع العام الصعب الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أنه لمس لدى الجملي بداية تشكل ملامح الحكومة القادمة عقب لقائه ممثلي الأحزاب السياسية.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف، كان اجتمع أيضا بأمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح للإعلاميين.
ويتضمن جدول لقاءات رئيس الحكومة المكلف بالنسبة ليوم غد الجمعة، وهو اليوم الرابع منذ بدء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، اجتماعات بالخصوص مع المنظمات الوطنية الثلاث، منظمة الشغالين والأعراف والفلاحين، وكذلك مع ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين واتحاد المهن الحرة واتحاد المرأة.
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