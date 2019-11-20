أيام ''القيروان السينمائية'' في دورتها الثانية: مشاركة المغرب واسبانيا وايطاليا في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثانية لأيام القيروان السينمائية التي تتواصل إلى غاية 23 نوفمبر 2019 بالقيروان.
وتنظم هذه التظاهرة الثقافية جمعية القيروان للسينما والسمعي البصري تحت إشراف كل وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة.
ويشهد حفل الإفتتاح تكريم السينمائي التونسي "إبراهيم اللطيف"، كما سيقع تقديم أعضاء الجمعية والضيوف المشاركين في هذه الدورة في المركب الثقافي أسد بن الفرات .
ونظم القائمون على هذا المهرجان مسابقة في الأفلام الروائية القصيرة، سيتم عرض الجزء الأول منها يوم 20 نوفمبر ابتداء من الساعة السابعة ليلا بالمركب الثقافي ، ويشارك في هذه المسابقة كل من المخرج الإيطالي manueal Tempesta بفيلم "crystalo" والمخرج التونسي وجدي جهيمي بفيلم "La premiere a gauche" والمخرج المغربي مدان غزواني بفيلم "Les courbeaux" والمخرج الاسباني Javier robles بفيلم "manuel".
وأعد المنظمون على امتداد فعاليات هذه الدورة بالمعهد العالي للفنون والزخرف بالقيروان ثلاث ورشات، وهي ورشة في كتابة السيناريو وورشة في المونتاج وورشة في تكنولوجيات الصورة الحديثة.
وسيكون الجمهور على موعد مع أربعة أفلام روائية قصيرة يوم 21 نوفمبر، وهي "الغرفة" للمخرجة الجزائرية لطيفة سعيّد و "Trace ta route" للمخرج Romuald Rodrigues من فرنسا و" Days 14" للمخرج Diego Contrials من إسبانيا و"العصفور الأزرق" للمخرج التونسي رفيق العمراني.
وسيتم إستكمال الجزء الثالث للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة يوم 22 نوفمبر بعرض كل من :
- فيلم "Un philosophe " للمخرج المغربي فاضل عبد اللطيف.
- فيلم "Hug" للمخرج الإسباني "toni o prats".
- فيلم "Kayen wella ma kayen" للمخرج الجزائري عبد الله قادة.
- فيلم "Pas si loin" للمخرج الفرنسي "thirry preval".
ويشاهد محبو الفن السابع في هذه الدورة مجموعة من الأفلام خارج المسابقة الرسمية من بينها الفيلم الروائي الطويل "Tunis by night" للمخرج التونسي إلياس بكار والشريط الطويل زهرة حلب للمخرج رضا الباهي من تونس.
ويتضمن برنامج هذه الدورة فيلمين وثائقيين يعالجان قضايا الفساد في تونس وهما ،"بوالعيلة" للمخرج التونسي مرتضى الغنوشي الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام القصيرة للملتقى الدولي الأخير لفيلم مكافحة الفساد و"أتركوا يمليخا وشأنه" للمخرج جهاد بن سليمان، وقد توج هذا الفيلم بجائزة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن فعاليات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية في دورته الرابعة والثلاثين.
وسيتحصل أفضل عمل سينمائي مشارك في المسابقة الرسمية للدورة الثانية لأيام القيروان السينمائية على جائزة "الرق الذهبي" في حفل الاختتام.
وتنظم هذه التظاهرة الثقافية جمعية القيروان للسينما والسمعي البصري تحت إشراف كل وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة.
ويشهد حفل الإفتتاح تكريم السينمائي التونسي "إبراهيم اللطيف"، كما سيقع تقديم أعضاء الجمعية والضيوف المشاركين في هذه الدورة في المركب الثقافي أسد بن الفرات .
ونظم القائمون على هذا المهرجان مسابقة في الأفلام الروائية القصيرة، سيتم عرض الجزء الأول منها يوم 20 نوفمبر ابتداء من الساعة السابعة ليلا بالمركب الثقافي ، ويشارك في هذه المسابقة كل من المخرج الإيطالي manueal Tempesta بفيلم "crystalo" والمخرج التونسي وجدي جهيمي بفيلم "La premiere a gauche" والمخرج المغربي مدان غزواني بفيلم "Les courbeaux" والمخرج الاسباني Javier robles بفيلم "manuel".
وأعد المنظمون على امتداد فعاليات هذه الدورة بالمعهد العالي للفنون والزخرف بالقيروان ثلاث ورشات، وهي ورشة في كتابة السيناريو وورشة في المونتاج وورشة في تكنولوجيات الصورة الحديثة.
وسيكون الجمهور على موعد مع أربعة أفلام روائية قصيرة يوم 21 نوفمبر، وهي "الغرفة" للمخرجة الجزائرية لطيفة سعيّد و "Trace ta route" للمخرج Romuald Rodrigues من فرنسا و" Days 14" للمخرج Diego Contrials من إسبانيا و"العصفور الأزرق" للمخرج التونسي رفيق العمراني.
وسيتم إستكمال الجزء الثالث للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة يوم 22 نوفمبر بعرض كل من :
- فيلم "Un philosophe " للمخرج المغربي فاضل عبد اللطيف.
- فيلم "Hug" للمخرج الإسباني "toni o prats".
- فيلم "Kayen wella ma kayen" للمخرج الجزائري عبد الله قادة.
- فيلم "Pas si loin" للمخرج الفرنسي "thirry preval".
ويشاهد محبو الفن السابع في هذه الدورة مجموعة من الأفلام خارج المسابقة الرسمية من بينها الفيلم الروائي الطويل "Tunis by night" للمخرج التونسي إلياس بكار والشريط الطويل زهرة حلب للمخرج رضا الباهي من تونس.
ويتضمن برنامج هذه الدورة فيلمين وثائقيين يعالجان قضايا الفساد في تونس وهما ،"بوالعيلة" للمخرج التونسي مرتضى الغنوشي الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام القصيرة للملتقى الدولي الأخير لفيلم مكافحة الفساد و"أتركوا يمليخا وشأنه" للمخرج جهاد بن سليمان، وقد توج هذا الفيلم بجائزة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن فعاليات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية في دورته الرابعة والثلاثين.
وسيتحصل أفضل عمل سينمائي مشارك في المسابقة الرسمية للدورة الثانية لأيام القيروان السينمائية على جائزة "الرق الذهبي" في حفل الاختتام.
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