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وزير الدفاع يختتم أشغال اجتماع أركان جيوش الطيران للبلدان الأعضاء في مبادرة 5 زائد 5 دفاع

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - اختتم صباح اليوم وزير الدفاع الوطني بالنيابة محمد كريم الجموسي أشغال الاجتماع التاسع لأركان جيوش الطيران للبلدان الأعضاء في مبادرة 5 زائد 5 دفاع بحضور قيادات جيوش الطيران للمبادرة وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بالمكاسب التي تحققت في إطار 5 زائد 5 دفاع في مجالات التكوين والتدريب والمراقبة البحرية والجوية ومقاومة الهجرة غير الشرعية وتطوير القدرات العملياتية والبحوث والاستشراف ومعالجة الإشكاليات المطروحة بالاعتماد على التجارب الميدانية الحاصلة للقوات المسلحة للبلدان الأعضاء والاستفادة منها.


وأكد أن مواجهة التهديدات الجديدة مسؤولية مشتركة ما يستدعي إرساء مقاربة شاملة تقوم على التدريبات المشتركة مع دول المبادرة وضمان التنسيق في مجال تبادل المعلومات وتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية وتعزيز التكوين والتدريب العملياتي، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعددة الأطراف ودعم التعاون في مجال البحث العلمي والصناعات الدفاعية.

وأبرز حرص تونس على أمن المتوسط، مشيرا إلى أن مبادرة “5+5 دفاع” تمثل إطارا مناسبا للتشاور والتنسيق والتعاون بشأن قضياه الأمنية في سبيل أن يكون هذا الفضاء بحيرة أمن وسلام وتضامن ونماء.

كما كان لوزير الدفاع الوطني بالنيابة لقاء مع رئيس أركان جيش الطيران الفرنسي تناول فيها مسائل ذات الاهتمام المشترك.

  
  
     
  
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