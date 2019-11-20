وزير الدفاع يختتم أشغال اجتماع أركان جيوش الطيران للبلدان الأعضاء في مبادرة 5 زائد 5 دفاع

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - اختتم صباح اليوم وزير الدفاع الوطني بالنيابة محمد كريم الجموسي أشغال الاجتماع التاسع لأركان جيوش الطيران للبلدان الأعضاء في مبادرة 5 زائد 5 دفاع بحضور قيادات جيوش الطيران للمبادرة وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.
وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بالمكاسب التي تحققت في إطار 5 زائد 5 دفاع في مجالات التكوين والتدريب والمراقبة البحرية والجوية ومقاومة الهجرة غير الشرعية وتطوير القدرات العملياتية والبحوث والاستشراف ومعالجة الإشكاليات المطروحة بالاعتماد على التجارب الميدانية الحاصلة للقوات المسلحة للبلدان الأعضاء والاستفادة منها.
وأكد أن مواجهة التهديدات الجديدة مسؤولية مشتركة ما يستدعي إرساء مقاربة شاملة تقوم على التدريبات المشتركة مع دول المبادرة وضمان التنسيق في مجال تبادل المعلومات وتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية وتعزيز التكوين والتدريب العملياتي، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعددة الأطراف ودعم التعاون في مجال البحث العلمي والصناعات الدفاعية.
وأبرز حرص تونس على أمن المتوسط، مشيرا إلى أن مبادرة “5+5 دفاع” تمثل إطارا مناسبا للتشاور والتنسيق والتعاون بشأن قضياه الأمنية في سبيل أن يكون هذا الفضاء بحيرة أمن وسلام وتضامن ونماء.
كما كان لوزير الدفاع الوطني بالنيابة لقاء مع رئيس أركان جيش الطيران الفرنسي تناول فيها مسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بالمكاسب التي تحققت في إطار 5 زائد 5 دفاع في مجالات التكوين والتدريب والمراقبة البحرية والجوية ومقاومة الهجرة غير الشرعية وتطوير القدرات العملياتية والبحوث والاستشراف ومعالجة الإشكاليات المطروحة بالاعتماد على التجارب الميدانية الحاصلة للقوات المسلحة للبلدان الأعضاء والاستفادة منها.
وأكد أن مواجهة التهديدات الجديدة مسؤولية مشتركة ما يستدعي إرساء مقاربة شاملة تقوم على التدريبات المشتركة مع دول المبادرة وضمان التنسيق في مجال تبادل المعلومات وتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية وتعزيز التكوين والتدريب العملياتي، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعددة الأطراف ودعم التعاون في مجال البحث العلمي والصناعات الدفاعية.
وأبرز حرص تونس على أمن المتوسط، مشيرا إلى أن مبادرة “5+5 دفاع” تمثل إطارا مناسبا للتشاور والتنسيق والتعاون بشأن قضياه الأمنية في سبيل أن يكون هذا الفضاء بحيرة أمن وسلام وتضامن ونماء.
كما كان لوزير الدفاع الوطني بالنيابة لقاء مع رئيس أركان جيش الطيران الفرنسي تناول فيها مسائل ذات الاهتمام المشترك.
En continu
- Hier 23:15 عسكر الليل...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:48
|12:12
|07:02
|05:32
|
15°
|14°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|14°-12
|20°-10
|22°-13
|20°-14
|15°-12
Follow @babnet_Tunisie
(114 524) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 341) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 231) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 060) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 681) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 025) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 163) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 60 720) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 259) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 942) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 293) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 573) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 710) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 753) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 845) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 501) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 49 620) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 745) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 091) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 890) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:Hassen ( )
Sur: الإعلامية الهام الكتاني: خلافي مع زياد الهاشمي ليس على رفع شعار رابعة ولكن بسبب عدم انضباطه في الحوار