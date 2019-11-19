النجم الساحلي/ تركيبة الاطار الفني الجديد : الحفاظ على بن يونس والعوني مقابل التخلي عن المحمدي

Mardi 19 Novembre 2019



وات

- كشف النجم الرياضي الساحلي عن تركيبة الإطار الفني الجديد للفريق بقيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو الذي أمضى عقدا يمتد على موسم ونصف خلفا للمدرب رفيق المحمدي .وبين عضو الهيئة المديرة للنجم الساحلي فيصل خليفة خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الثلاثاء لتقديم الإطار الفني الجديد " سيتم الحفاظ على المدرب المساعد عماد بن يونس الى جانب غاريدو مقابل التخلي عن رفيق المحمدي .. وسيتركب الفريق المشرف على الاعداد البدني من خورخي سيمون وأحمد البريري.وسيواصل فوزي العوني مهمته كمدرب للحراس " .ويملك غاريدو (50 عاما) تجربة لا يستهان بها في عالم التدريب باشرافه على عدة فرق اوروبية وافريقية واسيوية محترمة على غرار فياريال وريال بيتيس في اسبانيا وكلوب بروج في بلجيكا الى جانب الاهلي في مصر والرجاء الرياضي في المغرب والاتفاق في السعودية والعين في الامارات.وتحصل الفني الاسباني على كاس الكنفدرالية الافريقية في مناسبتين الاولى مع الاهلي المصري عام 2014 والثانية مع الرجاء المغربي سنة 2018.كما توج بكاس السوبر المصري مع الاهلي عام 2014 وكاس العرش مع الرجاء سنة 2017.ومنذ حصول القطيعة مع المدرب فوزي البنزرتي في موفى شهر سبتمبر الفارط اثر الخروج المبكر من مسابقة كاس محمد السادس للاندية العربية البطلة على يد شباب الاردن، بقيت ادارة النجم الساحلي تبحث عن البديل مع تكليف الثنائي رفيق المحمدي/ عماد بن يونس بالاشراف على الفريق.وكان المدرب الفرنسي البار كارتييه قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع النجم الساحلي خلال شهر اكتوبر الفارط لكن المفاوضات تعثرت في الامتار الاخيرة ما تسبب في استقالة المدير الرياضي كريم حقي.