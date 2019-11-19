تنظيم الدورة الثانية من المسابقة الوطنية للاختراع وصالون المخترعين في المتوسط في فيفري 2020

Mardi 19 Novembre 2019
وات - سيتم تنظيم الدورة الثانية من المسابقة الوطنيّة للاختراع والصالون الأول للمخترعين في المتوسط في اطار الدورة الثانية من تظاهرة "الصناعة الذكيّة"، المزمع تنظيمها يومي 19 و20 فيفري 2020، وفق ما أوردته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على موقعها.
وتهدف التظاهرتان إلى الترويج وتطوير ثقافة المبادرة لدى المخترعين والباحثين.
وتتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظيم التظاهرتين تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيّة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمعيّة التونسيّة للمخترعين بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وسيتم، في اطار صالون المخترعين في المتوسط، تخصيص أجنحة مجانية لفائدة المخترعين الراغبين في تقديم اختراعاتهم والمشاركة في عمليّة الانتقاء النهائية للفائزين في الدورة الثانية من المسابقة الوطنيّة للاختراع.
وتهدف التظاهرتان إلى الترويج وتطوير ثقافة المبادرة لدى المخترعين والباحثين.
وتتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظيم التظاهرتين تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيّة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمعيّة التونسيّة للمخترعين بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وسيتم، في اطار صالون المخترعين في المتوسط، تخصيص أجنحة مجانية لفائدة المخترعين الراغبين في تقديم اختراعاتهم والمشاركة في عمليّة الانتقاء النهائية للفائزين في الدورة الثانية من المسابقة الوطنيّة للاختراع.
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Par:slimene (France )
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