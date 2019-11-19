Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Sho3ouri  

تنظيم الدورة الثانية من المسابقة الوطنية للاختراع وصالون المخترعين في المتوسط في فيفري 2020

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
وات - سيتم تنظيم الدورة الثانية من المسابقة الوطنيّة للاختراع والصالون الأول للمخترعين في المتوسط في اطار الدورة الثانية من تظاهرة "الصناعة الذكيّة"، المزمع تنظيمها يومي 19 و20 فيفري 2020، وفق ما أوردته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على موقعها.
وتهدف التظاهرتان إلى الترويج وتطوير ثقافة المبادرة لدى المخترعين والباحثين.

وتتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظيم التظاهرتين تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيّة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمعيّة التونسيّة للمخترعين بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.


وسيتم، في اطار صالون المخترعين في المتوسط، تخصيص أجنحة مجانية لفائدة المخترعين الراغبين في تقديم اختراعاتهم والمشاركة في عمليّة الانتقاء النهائية للفائزين في الدورة الثانية من المسابقة الوطنيّة للاختراع.

  
  
     
  
cadre-ca32dd5b1b70cb609f78ff68856fc51c-2019-11-19 22:09:33






0 de 0 commentaires pour l'article 192969



En continu

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 | 22 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:48 12:12 07:01 05:31
13°
 13° % 71 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
13°-1218°-1020°-1020°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    18834,6

  • (19 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15264 DT        1$ =2,85800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 nov)   793,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574199626|192969 199|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires