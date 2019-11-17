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الرابطة المحترفة الثانية - اولمبيك سيدي بوزيد يفوت على نفسه فرصة تعميق الفارق في صدارة المجموعة الاولى

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - فوت اولمبيك سيدي بوزيد على نفسه فرصة تعميق الفارق في صدارة المجموعة الاولى بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الاولمبي الباجي يوم الاحد في ختام مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وكان بامكان اولمبيك سيدي بوزيد الذي رفع رصيده الى 12 نقطة الابتعاد في الصدارة بفارق ثلاث نقاط خصوصا بعد تعادل ملاحقه المباشر السابق اولمبيك مدنين خارج ارضه مع النجم الرادسي بلا اهداف يوم السبت غير ان سقوطه في فخ التعادل السلبي مع الاولمبي الباجي ابقى الفارق بينهما مستقرا عند نقطة واحدة لكن مع التحاق مستقبل قابس في مركز الوصافة اثر فوزه الثمين على مضيفه هلال مساكن 2-1 يوم السبت.


وفي المقابل، تعتبر نتيجة التعادل مشجعة للاولمبي الباجي باعتبارها مكنته من الالتحاق بالنجم الرادسي في المركز الرابع بمجموع 10 نقاط والمحافظة على نفس المسافة مع المتصدر اولمبيك سيدي بوزيد.

وفي صراع اسفل الترتيب، انتهت المواجهة بين الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة وضيفه جمعية اريانة بالتعادل السلبي ايضا وهي نتيجة لا تخدم مصلحة الفريقين على حد السواء اذ بقي المحليون في المرتبة العاشرة ب5 نقاط والضيوف الذين فشلوا مجددا في تلمس طريق الفوز في قاع الجدول ب3 نقاط.
كما حسم التعادل السلبي مباراة الترجي الجرجيسي وضيفه سبورتينغ بن عروس ليواصل بذلك فريق عاصمة الزياتين اهدار النقاط ويبقى عاجزا عن تحقيق الفوز بعد هذا التعادل الرابع الذي ابقاه في المرتبة الحادية عشرة قبل الاخيرة باربع نقاط بينما رفع فريق الضاحية الجنوبية للعاصمة رصيده الى 7 نقاط في الصف السابع رفقة مستقبل السبيخة.


في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد لحساب المجموعة الاولى :

- المجموعة الاولى

الاحد 17 نوفمبر 2019
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي 0-0
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - جمعية اريانة 0-0
في جرجيس الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس 0-0

السبت 16 نوفمبر 2019

في رادس النجم الرادسي - اولمبيك مدنين 0-0

في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل السبيخة 3-1

في مساكن هلال مساكن - مستقبل قابس 1-2 ا


المجموعة الثانية

السبت 16 نوفمبر 2019

في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل وادي الليل 0-1

في المرسى مستقبل المرسى - جمعية جربة 1-0

في الرجيش مستقبل الرجيش - قوافل قفصة 1-1

في جربة ميدون امل جربة - الملعب الصفاقسي 3-1

في قابس الملعب القابسي - مستقبل القصرين 0-0

في حمام سوسة امل حمام سوسة - جندوبة الرياضية 2-1

  
  
     
  
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