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المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر البحارة من امواج يصل ارتفاعها الى 4 امتار، الاحد 17 نوفمبر 2019

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، أنّ المجالات البحرية ستشهد بداية من الاحد 17 نوفمبر 2019، تدفق تيارات هوائية قوية إلى قوية جدا من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الغربي حيث تكون سرعة الرياح بين 7 إلى 8 من سلم بوفور (أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة)، وتصل محليا قوة 9 من سلم بوفور (أي ما يعادل 41 إلى 47 عقدة) بشمال تونس.

وتعود هذه التدفقات الى تمركز منخفض نشيط للضغط الجوي (1003 هكتوباسكال) على الوسط الجزائري، بداية من يوم غد السبت 16 نوفمبر 2019، يتجه تدريجيا نحو خليج تونس، متوقع (996 هكتوباسكال)، وفق معطيات المعهد نشرها الجمعة على موقعه الالكتروني الرسمي.
كما يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج حيث سيصل ارتفاع الأمواج يوم الأحد 4 أمتار.

وستتميز الفترة بهبات قوية تتجاوز 55 عقدة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية وتقلص الرؤية الأفقية.

  
  
     
  
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