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النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعرب عن اسفها لعدم إيفاء رئاسة الحكومة بتعهداتها تجاه الصيادلة

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - أعربت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الخميس، عن اسفها لعدم إيفاء رئاسة الحكومة بتعهداتها تجاه الصيادلة والواردة بالاتفاقية القطاعية التي تم توقيعها يوم 14 فيفري الفارط والتي تضم حزمة من الإجراءات لفائدة القطاع وقع تقريرها خلال محاضر جلسات وقرارات إدارية رسمية.

ودعت النقابة، في بلاغ لها الخميس، رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها واحترام تعهداتها وتجنيب البلاد أزمة اجتماعية في الفترة القادمة في ظل تأزم الوضعية الاقتصادية لعدد هام من الصيدليات الخاصة.


ولوحت النقابة برجوع فرضية تعليق العمل بالاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، التي مكنت عند توقيعها في فيفري الماضي من إنقاذ منظومة التأمين على المرض والحد من تبعاتها المالية على التوازنات الاقتصادية للصيدليات الخاصة، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

  
  
     
  
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