بن عروس: اعادة فتح واستغلال روضتين بلديتين بكل من مقرين شاكر ومقرين الرياض

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- خصصت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببن عروس اعتمادات تقدر ب350 الف دينار مما مكن من إعادة تهيئة وفتح كل من الروضة البلدية بمقرين شاكر ومقرين الرياض.وقال المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عبد المنعم الورتتاني في تصريح ل)وات) إن بلدية مقرين تعد "الوحيدة" بالولاية التي حافظت على رياض اطفال تابعة لها، حيث توجد ببن عروس 3 روضات في كل من مقرين شاكر ومقرين الرياض ومقرين العليا إلى جانب عدد من نوادي الأطفال و دور الشباب.وأعرب عن أسفه لغلق الروضات البلدية، مؤكدا على الجهود المبذولة من قبل وزارة الإشراف بالتعاون مع البلديات لإعادة تهيئتها وفتحها في كامل تراب الجمهورية، واشار الى ان عددها تقلص الى 50 روضة بلدية بعد ان وصل عددها في الخمسينات (بعدالاستقلال) إلى 250 روضة.وذكر الورتتاني أن المندوبية توفقت إلى حد الآن في إدماج 862 طفلا من عائلات معوزة في روضات خاصة حتى لا يحرم أي طفل من الرعاية والحماية اللازمتين، وذكر بوجود 5 بلديات تضامن بولاية بن عروس منها 2 بمرناق والاخرى في كل من فوشانة والمحمدية والمدينة الجديدة (سيدي مصباح).