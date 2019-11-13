بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة - المنتخب التونسي يرفع رصيده الى 10 ميداليات نصفها ذهبية

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - ارتفع رصيد تونس الى خمس ميداليات ذهبية في بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (دبي 2019) بعدما توج العداء ياسين الغربي بالمعدن النفيس في سباق 400م (ت54) مساء الثلاثاء.
كما اضاف ياسين القنيشي صباح الاربعاء ميدالية فضية جديدة بعد ان حل في المركز الثاني لرمي الجلة (ف36).
وبذلك بلغت حصيلة المنتخب التونسي 10 ميداليات (5ذ و2ف و3بر) في المركز السابع للترتيب العام.
وفي ما يلي تذكير باصحاب الميداليات:
الميداليات الذهبية (5):
وليد قتيلة (100م ت34 و400م ت34) وياسين الغربي (400م ت54) ومروى البراهمي (رمي الصولجان ف32) وروعة التليلي (رمي الصحن ف41).
الميداليات الفضية (2):
ياسين القنيشي (رمي الجلة ف36) واحمد بن مصلح (رمي الجلة ف37).
الميداليات البرونزية (3):
محمد فرحات شيدة (400م ت38) وسنية منصور (400م ت38) وعايدي هنية (رمي الرمح ف54).
ر-هس
كما اضاف ياسين القنيشي صباح الاربعاء ميدالية فضية جديدة بعد ان حل في المركز الثاني لرمي الجلة (ف36).
وبذلك بلغت حصيلة المنتخب التونسي 10 ميداليات (5ذ و2ف و3بر) في المركز السابع للترتيب العام.
وفي ما يلي تذكير باصحاب الميداليات:
الميداليات الذهبية (5):
وليد قتيلة (100م ت34 و400م ت34) وياسين الغربي (400م ت54) ومروى البراهمي (رمي الصولجان ف32) وروعة التليلي (رمي الصحن ف41).
الميداليات الفضية (2):
ياسين القنيشي (رمي الجلة ف36) واحمد بن مصلح (رمي الجلة ف37).
الميداليات البرونزية (3):
محمد فرحات شيدة (400م ت38) وسنية منصور (400م ت38) وعايدي هنية (رمي الرمح ف54).
ر-هس
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Par:BABANETTOO (France )
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