النواب المتخلون والنواب الجدد المنتخبون يواصلون ، التصريح بمكاسبهم في قاعة مخصصة للغرض بالبرلمان

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- يواصل اليوم الثلاثاء النواب المتخلون والنواب الجدد المنتخبون في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتوبر2019 ، التصريح بمكاسبهم في قاعة مخصصة للغرض بمجلس نواب الشعب الثلاثاء، قبل يوم واحد من افتتاح الجلسة الأولى للمدة البرلمانية الجديدة 2019-2024.وقالت سماح خروبي، المنسقة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المسؤولة عن الفريق المتنقل لمجلس نواب الشعب لتسهيل تصريح النواب بمكاسبهم كما يفرض عليهم ذلك القانون، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، ان هذا الفريق سيواصل عمله غدا الأربعاء ، خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، بين الساعة الثامنة صباحا والساعة العاشرة، لتمكين بقية النواب الذين لم يصرحوا الى حد اليوم بمكاسبهم بالقيام بهذا الاجراء قبل دخولهم الجلسة العامة وأدائهم اليمين الدستوري.وأوضحت المنسقة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن عددا هاما من النواب المتخلين قاموا بالتصريح بمكاسبهم في كل من مقر هيئة مكافحة الفساد وفي البرلمان وبالجهات كذلك ، مشيرة الى ان عددا من النواب الجدد قد قاموا بهذا الاجراء في جهاتهم، في حين من المنتظر أن ينهي بقية النواب ذلك غدا الأربعاء قبل انطلاق الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.من جانبه، أكد النائب الجديد عن حركة النهضة، محمد القوماني في تصريح ل"وات" بأنه قام بالتصريح بمكاسبه أمس الاثنين، تطبيقا للقانون الذي يفرض على النواب القيام بالتصريح بالمكاسب قبل أداء اليمين.من جهة أخرى، خصصت ادارة مجلس نواب الشعب منذ يوم امس الاثنين فضاءات لتقريب الخدمات من الاعضاء ولتسهيل القيام بعملية التصريح بالمكاسب والمصالح الذي يعد شرطا لمباشرة المهام النيابية.وقام مكتب الاتصال والاعلام بتخصيص زاوية بالبرلمان لأخذ صور رسمية لمختلف النواب الجدد.ويعقد مجلس نواب الشعب الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019 - 2024 غدا الأربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحا.ويتضمّن برنامج الجلسة الافتتاحية، انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، وانتخاب نائبيه الأول والثاني كل على حدة بالأغلبية المطلقة للأعضاء (109 أصوات).