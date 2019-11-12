Radio Babnet Tunisie On Air: Salateen Tarab - Yikoun fi 3ilmaak  

وزارة الفلاحة تحذّر من الاقتراب من كلّ المنشآت المائيّة وتؤكد أن الوضع لا زال تحت السيطرة في ظل تواصل تهاطل الغيث بكميّات هامّة

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - توصي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مجددا، المواطنين والفلاّحة بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائية على غرار السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية.

وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّه لم يتم تسجيل خسائر ماديّة وأن الوضع لازال تحت السيطرة الى حد الساعة في المناطق الفلاحية.


وأفادت عقب اجتماع لجنة اليقظة ومجابهة الكوارث بالوزارة، الثلاثاء، أن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم، مع تكثيف المراقبة واليقظة لمستوى السدود والبحيرات الجبلية في ظل التوقّعات بتواصل هطول الأمطار بكميّات هامّة على المناطق الشمالية والشرقية والوسط، خاصّة، بولايات نابل وتونس الكبرى وبنزرت وباجة وجندوبة وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية.

وتمحور اجتماع اللجنة، الذي جرى باشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، حول استعدادات الوزارة للتقلبات الجوية المنتظرة، التي أعلن عنها المعهد الوطني للرصد الجوي.
وتشير هذه التوقعات الى تهاطل الغيث بكميات هامة بمناطق الشمال ومحليا جهة الساحل لتتراوح بين 40 و60 مليمترا وتصل محليا الى حدود 80 مليمترا، مع هبوب رياح قوية في شكل هبات تتجاوز 100 كلم/س بالمناطق الساحلية والمرتفعات.

  
  
     
  
cadre-912a7338b120a2bd0fcb2553c614b017-2019-11-12 12:57:25






0 de 0 commentaires pour l'article 192539



En continu

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 | 15 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:14 14:52 12:10 06:54 05:25
14°
 15° % 100 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1419°-1419°-1419°-1423°-13
  • Avoirs en devises
    18501,7

  • (11 nov)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15003 DT        1$ =2,85154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 nov)   890,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573562349|192539 229|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires