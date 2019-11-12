المنتخب التونسي لكرة القدم - دعوة ياسين الشماخي

Mardi 12 Novembre 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن توجيه الدعوة لللاعب النادي الافريقي ياسين الشماخي للمشاركة في تربص المنتخب الوطني التونسي استعدادا للقاءيه ضد ليبيا الجمعة القادم وغينيا الاستوائية يوم 19 نوفمبر الجاري في اطار تصفيات امم افريقيا 2021.
وكان الاطار الفني قرر في وقت سابق توجيه الدعوة للاعب النجم الساحلي زياد بوغطاس للالتحاق بتربص المنتخب.
واوضحت الجامعة التونسية بان الفحوصات الطبية اكدت غياب كل من نعيم السليتي ووجدي كشريدة وغيلان الشعلالي بسبب الاصابة.
وكان الاطار الفني قرر في وقت سابق توجيه الدعوة للاعب النجم الساحلي زياد بوغطاس للالتحاق بتربص المنتخب.
واوضحت الجامعة التونسية بان الفحوصات الطبية اكدت غياب كل من نعيم السليتي ووجدي كشريدة وغيلان الشعلالي بسبب الاصابة.
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