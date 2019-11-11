سير أعمال المجلس الأعلى للقضاء والحركة القضائية، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأعلى للقضاء

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وصرّح يوسف بوزاخر أن اللقاء كان مناسبة لتجديد التهاني لرئيس الجمهورية على انتخابه، وتناول بعض المواضيع المتعلقة بسير أعمال المجلس الأعلى للقضاء وبحركة القضاء العدلي.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن رئيس الجمهورية طمأنه بالسّعي لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة والحث على نشر الحركة القضائية في أقرب الآجال.
وصرّح يوسف بوزاخر أن اللقاء كان مناسبة لتجديد التهاني لرئيس الجمهورية على انتخابه، وتناول بعض المواضيع المتعلقة بسير أعمال المجلس الأعلى للقضاء وبحركة القضاء العدلي.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن رئيس الجمهورية طمأنه بالسّعي لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة والحث على نشر الحركة القضائية في أقرب الآجال.
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Par:Ryan81 (Tunisia )
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