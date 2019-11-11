اريانة: عملية نموذجية لتشجير المساحات المحروقة بمنتزه النحلي

Lundi 11 Novembre 2019



وات

- تمت غراسة اكثر من ثلاثمائة شجرة بالمساحات المحروقة لمنتزه النحلي من ولاية اريانة في اطار الاحتفال بعيد الشجرة حيث بادرت شبكة جمعيات البيئة "فايقين لبيئتنا" الى غراسة شتلات الاشجار الغابية بالتنسيق مع الهياكل الجهوية لمصالح الغابات والبلديات والجمعيات الناشطة في المجال البيئي في محاولة لطمس معالم المساحات المحروقة التي طالتها النيران في السنوات القليلة الماضية بهدف استعادة الاخضرار وذلك تحت شعار "شجرة شجرة ترجع تونس خضراء".وكان الاحتفال بعيد الشجرة مناسبة للناشئة من اطفال المدارس الابتدائية بولايتي تونس واريانة للمشاركة في عملية التشجير وغراسة النباتات بمنتزه النحلي الذي شهد ايضا العديد من الانشطة الترفيهية والتثقيفية والورشات البيئية والصحية والثقافية لعدد من الهياكل والمصالح الجهوية والجمعيات في اجواء احتفالية للتحسيس باهمية البيئة والمحافظة على المحيط والصحة العامة.وحسب ما افاد به رئيس شبكة جمعيات البيئة "فايقين لبيئتنا" سليمان بن يوسف مكتب /وات/ فان التظاهرة التحسيسية التي نظمتها الشبكة توجهت بالخصوص الى الاطفال والناشئة من خلال تشريك الفرق التلمذية وافواج الكشافة والمنتسبين للمنظمات والجمعيات البيئية والثقافية في محاولة لغرس مقومات الثقافة البيئية وتعزيز الوعي لدى الناشئة باهمية المحافظة على المحيط والتعرف على مختلف المنظومات البيئية لاسيما تلك المتعلقة بالاستسماد ورسكلة النفايات وغراسة الاشجار بمختلف انواعها ودورة النفايات وتحويلها .واضاف بن يوسف ان "احتفال الشبكة بعيد الشجرة لهذه السنة تركز على المساحات المحروقة وسبل تشجيرها واستعادة الاخضرار بها حيث يشكل منتزه النحلي رمزا بيئيا متميزا طالته النيران اكثر من مرة ودمرت مساحات غابية هامة به وهو اليوم بفضل جهود التشجير بصدد استعادة اخضراره ومكانته كمتنفس بيئي هام ".وقد نظمت الادارة الجهوية للصحة باريانة بالتوزاي مع احتفالات الجمعيات البيئية بعيد الشجرة بمنتزه النحلي ورشات صحية وقائية لفائدة المواطنين ورواد المنتزه من مختلف الفئات العمرية لقياس نسبة السكري وضغط الدم وايضا التقصي المبكر عن سرطان الثدي الى جانب توزيع مطويات وقائية من الامراض وطرق الوقاية منها باعتماد النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة .