بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (دبي 2019) : اول ذهبية لتونس عن طريق مروى البراهمي

Samedi 09 Novembre 2019



وات

- أهدت التونسية مروى البراهمي امس الجمعة تونس اول ميدالية ذهبية في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى "دبي 2019" وذلك في مسابقة رمي الصولجان محققة رمية قدرها 24 م فاصل 54 .وضمنت البراهمي تأهلها إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 .كما أحرز محمد فرحات شيدة امس ميدالية برونزية في سباق 400 متر " t38" بتوقيت مكنه من انتزاع بطاقة التأهل للالعاب البارالمبية .وهي البرونزية الثانية في رصيد تونس بعد برونزية هنية العايدي التي أحرزتها اول امس الخميس في مسابقة رمي الرمح برمية قدرها 18 م فاصل 03 .وتشارك تونس ب 21 رياضيا ورياضية في البطولة العالمية وهم : ريم العبدلي وفضيلة النفاتي وهنية العايدي وفتحية عمايمية وسمر بن كعلاب وأحمد بن مصلح ونجاح شوية وياسين الغربي ومروى البراهمي ورجاء الجبالي ومحمد علي كريد ووليد كتيلة وعباس السعيدي وروعة التليلي ومحمد فرحات شيدة وياسين قنيشي وسنية المنصوري وحمدي الورفلي وفوزي رزيق ورؤي جبابلي وندى الباهي.واستعدادا للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى بدبي كان المنتخب الوطني التونسي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة اجرى تحضيرات بضاحية قمرت وبمدينة عين دراهـم .يذكر ان النسخة التاسعة من بطولة العالم ستعرف مشاركة قياسية مقارنة بالنسخة الثامنة التي أقيمت عام 2017 في لندن .