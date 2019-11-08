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السعودية - الاتفاق يفوز بسداسية في مباراة كاس سجل خلالها اسامة الحدادي وغاب عنها السليتي

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - تاهل فريق الاتفاق لكرة القدم الى دور الـ32 من كأس ملك السعودية بعد فوزه على التقدم 6/ 0 في تصفيات الدور التمهيدي.

وسجل التونسي اسامة الحدادي د54 احد الاهداف الستة لفريقه الى جانب السلوفاكي فيليب كيش (13 و26) ومحمد الكويكبي (60) وسيدريك يامبيري (74)، وهزاع الهزاع (80) وغاب عن المباراة الدولي التونسي نعيم السليتي وكشفت تقارير طبية عن إصابة اللاعب التونسي بتمدد في العضلة الخلفية تضعه تحت برنامج علاجي وتأهيلي يصل إلى 10 أيام ثم يخضع بعدها إلى فحوصات بالأشعة قبل دخوله التدريبات الجماعية حسب مصادر النادي السعودي.


  
  
     
  
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