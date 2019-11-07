المنستير: لجنة جهوية لمتابعة تنفيذ مشروع ربط المنطقة الصناعية ''راس المرج'' بالطريق السيارة تونس-صفاقس

Jeudi 07 Novembre 2019



وات

- تقرّر اليوم إحداث لجنة جهوية لمتابعة تنفيذ مشروع ربط المنطقة الصناعية " رأس المرج" في منزل حياة من معتمدية زرمدين بالطريق السيارة تونس-صفاقس وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير وفق ما ذكره الملحق الإعلامي بالولاية سامي طرشون.وأذن والي المنستير أكرم السبري خلال ذات الجلسة بإعداد دراسة فنية شاملة لتحديد الشروط الفنّية للمحول المزمع إنجازه على الطريق السيارة تونس-مساكن وتحديد كلفته.وتعدّ معتمدية زرمدين الشهيرة بصناعة الآجر قطبا صناعيا هامّا بولاية المنستير تدعّم بإحداث المنطقة الصناعية "راس المرج" في بلدية منزل الحياة التي في حال ربطها بالطريق السيارة تونس-صفاقس ستستقطب المزيد من الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي ستدعم التصدير والاقتصاد الوطني وهي تحتضن حاليا عدّة مؤسسات كبرى من بينها مؤسسة ليوني المصنعة لمكوّنات السيارات وهي ذات طاقة تشغيلية عالية ينتظر أن تصل 5 آلاف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة.