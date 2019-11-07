الترجي التونسي ينفي وجود اتصالات من اجل التفريط في اللاعب الغاني كوامي

Jeudi 07 Novembre 2019



وات

- نفت هيئة الترجي الرياضي التونسي وجود أي عرض لكوامي بونسو ولا اية اتصالات مع اي طرف من اجل التفريط في اللاعب الغاني كوامي بونسو معتبرة " ان ما يروج من أخبار مفادها تلقي اللاعب الغاني كوامي بونسو لعروض من بعض الأندية الأجنبية وكذلك لدخول الترجي الرياضي التونسي في اتصالات ومفاوضات في شأنه هي أخبار كاذبة وعارية تماما من الصحة حيث لم تتلق إدارة النادي أي عرض ولم تدخل في أي اتصالات مع اي طرف ".وتحدثت بعض التقارير الاعلامية عن مفاوضات تجري بين الترجي الرياضي التونسي وفريق صيني لانتداب كوامي بونسو نقلا عن موقع اخباري غاني مختص في أخبار كرة القدم في غانا الذي نشر امس أن فريقا صينيا اقترح 15 مليون دولار أمريكي مقابل انتداب اللاعب.