الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام في نهاية الاسبوع بداية من الساعة 14:00 :
السبت 09 نوفمبر 2019
في المنستير: الاتحاد المنستيري - الشبيبة القيروانية مختار دبوس
في صفاقس (دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان كريم الخميري
الأحد 10 نوفمبر 2019 :
في المنزه (دون حضور الجمهور) النادي الإفريقي - النادي البنزرتي امير لوصيف
في باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي التونسي اسامة بن اسحاق
في حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلوي عامر شوشان
في حمام سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمان نضال اللطيف
في الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين نعيم حسني
السبت 09 نوفمبر 2019
في المنستير: الاتحاد المنستيري - الشبيبة القيروانية مختار دبوس
في صفاقس (دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان كريم الخميري
الأحد 10 نوفمبر 2019 :
في المنزه (دون حضور الجمهور) النادي الإفريقي - النادي البنزرتي امير لوصيف
في باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي التونسي اسامة بن اسحاق
في حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلوي عامر شوشان
في حمام سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمان نضال اللطيف
في الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين نعيم حسني
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Par:belfahem ( )
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