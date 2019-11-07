الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة

Jeudi 07 Novembre 2019



وات

- في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام في نهاية الاسبوع بداية من الساعة 14:00 :في المنستير: الاتحاد المنستيري - الشبيبة القيروانية مختار دبوسفي صفاقس (دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان كريم الخميريفي المنزه (دون حضور الجمهور) النادي الإفريقي - النادي البنزرتي امير لوصيففي باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي التونسي اسامة بن اسحاقفي حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلوي عامر شوشانفي حمام سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمان نضال اللطيففي الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين نعيم حسني