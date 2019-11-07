Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hagartak  

الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام في نهاية الاسبوع بداية من الساعة 14:00 :
السبت 09 نوفمبر 2019

في المنستير: الاتحاد المنستيري - الشبيبة القيروانية مختار دبوس


في صفاقس (دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان كريم الخميري

الأحد 10 نوفمبر 2019 :

في المنزه (دون حضور الجمهور) النادي الإفريقي - النادي البنزرتي امير لوصيف

في باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي التونسي اسامة بن اسحاق

في حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلوي عامر شوشان

في حمام سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمان نضال اللطيف

في الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين نعيم حسني

  
  
     
  
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