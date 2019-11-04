تطاوين: انطلاق موسم جني الزيتون وتوقعات بوصول انتاج الزيت إلى أكثر من 6 آلاف طن

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- انطلق، اليوم الاثنين، موسم جني الزيتون بولاية تطاوين التي تتوفر على 1 مليون و500 ألف أصل زيتون من الانواع المحلية (الشملالي والزرازي والزلماطي والذكار)، نصفها تقريبا دخل دورة الانتاج، وفق ما افاد به (وات) رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين، نبيل اليحياوي.ويتوقع اليحياوي أن يصل الانتاج إلى حوالي 6 الاف و200 طن من الزيت، مشيرا إلى أن 14 معصرة جاهزة للعمل هذا العام من جملة 20 معصرة عصرية متوفرة في الجهة، دون اعتبار المعاصر التقليدية في القرى الجبلية.وقد حددت اللجنة الجهوية لمتابعة الموسم سعر عصر " الويبة" من الزيتون ب4 دنانير و500 مليم لمن يترك الفيتورة واربعة دنانير و700 مليم لمن ياخذ الفيتورة، حسب ما بينه نفس المصدر الذي قال بان اليد العاملة اللازمة للجني عائلية بالاساس في الجهة، وتقدر حاجيات الصابة بحوالي 248 الف يوم عمل طيلة الموسم.وذكر بان الجهة مازالت تفتقد إلى منابت الزياتين المنتجة، ومازال منبتان احدهما لشركة البيئة والغراسات والبستنة واخر خاص في بدايات نشاطهما لا يوفران العدد اللازم من حاجيات الجهة من المشاتل، داعيا الى التخلي عن غراسة ما يعرف ب " الكوب" اي خشب وجذوع الزياتين النابتة لما قد تنقله من امراض وعدم التاكد من نوعها ومردوديتها.واشار اليحياوي الى وجود امكانيات كبيرة في ولاية تطاوين لانتاج الزيت البيولوجي، مشيرا إلى أن مساحات واسعة بصدد اعداد ملفاتها الفنية ليصبح انتاجها بيولوجيا معتمدا في الداخل والخارج.