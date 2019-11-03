الخطوط التونسية السريعة تتسلّم اول طائرة ''آ تي آر''

Dimanche 03 Novembre 2019



وات

- تحط أوّل طائرة من نوع "آ تي آر" تابعة لشركة الخطوط التونسية السريعة، الجمعة 8 نوفمبر 2019 بالمحطة الجوية الثانية من مطار تونس قرطاج الدولي.وتنظم الشركة، بمناسبة تسلهما أوّل طائرة ثنائية المحرك "آ تي آر"، من المصنّع بتولوز (فرنسا)، موكبا يعقد خلاله كل من وزير النقل والرئيس المدير العام لمجموعة الخطوط التونسية والمديرة العامة لشركة الخطوط التونسية السريعة، ندوة صحفية لتسليط الضوء على تفاصيل الصفقة.وقد أكدت "الخطوط التونسية السريعة"، تابعة لمجموعة الخطوط التونسية، ومؤسسة طائرات النقل الاقليمي، بداية سبتمبر 2019، طلبية لاقتناء ثلاث طائرات من نوع "آ تي آر 72 -600" لفائدة "الخطوط التونسية السريعة.وكان من المنتظر، وفق ما أودرته الشركة في سبتمبر المنقضي، أن تتسلم أوّل طائرة في شهر اكتوبر 2019 على ان يجري تسليم الطائرة الثانية في شهر نوفمبر 2019، والاخيرة في افريل 2020.وستتيح هذه الطائرات لشركة الخطوط التونسية السريعة تجديد اسطولها وتامين الربط الجوي الضروري سواء داخل البلاد او على الصعيد الدولي.وتساهم الطائرات ثنائية المحرك "آ تي ار"، الرائدة في سوق الطيران الاقليمي، في تعزيز نشاط شركات الطيران من خلال تقليص استهلاكها للوقود بنسبة 40 بالمائة وانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بشكل اقل من طائرة نفاثة اقليمية.وتعمل شركة الخطوط التونسية السريعية، على الشبكة الداخلية التونسية وعلى وجهات دولية قريبة.وتوفر الشركة، ايضات خدمات رحلات غير منتظمة "شارتر" ولا سيما لوكلاء السفر الاوروبيين.واحدثت شركة الخطوط التونسية السريعة، سنة 1992، وكانت تسمى "توننتار" (الخطوط الداخلية).