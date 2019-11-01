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باجة : توقع زيادة باكثر من 50 بالمائة فى صابة الزيتون بباجة وافتتاح موسم الجني غدا مع تواصل إشكاليات تصريف المرجين

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - توقّعت المصالح الفلاحية في ولاية باجة زيادة فى صابة الزيتون باكثر من خمسين بالمائة مقارنة بصابة السنة المنقضية حيث ستتجاوز 50 الف طن مقارنة باكثر من 30 الف طن خلال الموسم الماضي وقد تم خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة بمقر الولاية اقرار الافتتاح الرسمي لموسم الجنى بالجهة غدا 2 نوفمبر .

وأبرز والي الجهة سليم التيساوى أن صابة الزياتين ستكون هامة داعيا الى تثمينها والى معالجة إشكالية تصريف المرجين المطروحة بجدية مقترحا على اصحاب المعاصر الى التجمع ضمن هيكل للتعاون على تجاوز التصرف فى المرجين وتثمينه والنقل وغيرها من المشاغل المتعلقة بقطاع الزياتين وقال عبد الرؤوف الجزيري المدير العام للمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة لصحفية (وات) إن الموسم سيكون ممتازا غير أن إشكاليات تصريف المرجين ما زالت متواصلة، مبيّنا أن اللجنة الجهوية لمراقبة المعاصر قد زارت 30 معصرة ورفعت كل النواقص واعطت مهلة لاصحاب المعاصر لتداركها وانه سيتم اللجوء الى الردع غذا تواصل التصريف العشوائي للمرجين المضر بالبيئة.
وأوضح شكري الدجبي رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري من جهته ان اشكالية المرجين مطروحة بجدية خلال الموسم الحالي اعتبارا لغلق عدد من المصبّات بباجة الشمالية وعدم توفر الشروط بمصب تبرسق التى تحتضن 12 معصرة للزيت مبرزا ان الاتحاد قد نبّه لهذا الاشكال منذ اسابيع.

واضاف من جهة أخرى اجيات موسم جنى الزيتون قدّرت ب4900 عامل طيلة 120 يوما وهو ما من شانه توفير 590 الف يوم عمل كما تم تحديد سعر الجنى ب85 مليما للكلغرام الواحد وحدد السعر المرجعي لعصر الزيتون ب120 دينارا للطن الواحد من الزيتون.

  
  
     
  
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