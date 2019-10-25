Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Mawood  

بورصة تونس تعلن عن اطلاق بوابة للتمويل غير البنكي للمؤسسات الناشئة

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - أعلنت بورصة تونس، الجمعة، عن إطلاق البوابة المخصصة ل"انفستيا انتربريز" المتعلق ببرنامج الدعم المالي غير البنكي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويهدف البرنامج، الذي نشأ من مبادرة أطلقها الوسط المالي الرامي، الى تسهيل نفاذ 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة للتمويل غير البنكي وذلك من خلال تعبئة تمويلات لدى الفاعلين في مجال راس مال استثمار عبر الادراج في البورصة أو عبر إصدار القروض الرقاعية.
وقد لقي البرنامج الدعم المالي من قبل الحكومة البريطانية من خلال منحة يوفرها صندوق التحول، الذي يديره البنك الافريقي للتنمية.


  
  
     
  
cadre-9d5c9a2c654c927d514a3a97be2268a4-2019-10-25 18:03:00






0 de 0 commentaires pour l'article 191594



En continu

الجمعة 25 أكتوبر 2019 | 26 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:33 15:06 12:10 06:36 05:09
18°
 17° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1423°-1623°-1723°-1624°-18
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572026967|191594 534|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires