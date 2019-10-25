بورصة تونس تعلن عن اطلاق بوابة للتمويل غير البنكي للمؤسسات الناشئة

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - أعلنت بورصة تونس، الجمعة، عن إطلاق البوابة المخصصة ل"انفستيا انتربريز" المتعلق ببرنامج الدعم المالي غير البنكي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويهدف البرنامج، الذي نشأ من مبادرة أطلقها الوسط المالي الرامي، الى تسهيل نفاذ 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة للتمويل غير البنكي وذلك من خلال تعبئة تمويلات لدى الفاعلين في مجال راس مال استثمار عبر الادراج في البورصة أو عبر إصدار القروض الرقاعية.
وقد لقي البرنامج الدعم المالي من قبل الحكومة البريطانية من خلال منحة يوفرها صندوق التحول، الذي يديره البنك الافريقي للتنمية.
ويهدف البرنامج، الذي نشأ من مبادرة أطلقها الوسط المالي الرامي، الى تسهيل نفاذ 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة للتمويل غير البنكي وذلك من خلال تعبئة تمويلات لدى الفاعلين في مجال راس مال استثمار عبر الادراج في البورصة أو عبر إصدار القروض الرقاعية.
وقد لقي البرنامج الدعم المالي من قبل الحكومة البريطانية من خلال منحة يوفرها صندوق التحول، الذي يديره البنك الافريقي للتنمية.
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