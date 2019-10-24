تصنيف الفيفا - المنتخب التونسي يبقى في نفس المركز

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - بقي المنتخب التونسي لكرة القدم في نفس المركز (29 عالميا والثاني قاريا) في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس.
كما حافظ المنتخب السنيغالي على صدارته القارية والمركز 20 عالميا متقدما على كل من تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب.
وعلى المستوى العالمي لم يطرا اي تعديل على المراتب الاربع الاولى حيث بقيت بلجيكا في الصدارة متقدمة على فرنسا والبرازيل وانقلترا.
وفي ما يلي التصنيف الجديد:
1- بلجيكا 1755 نقطة 2- فرنسا 1726 3- البرازيل 1715 4- انقلترا 1651 5- الاوروغواي 1642 ... 20- السنيغال 1546 29- تونس 1495 35- نيجيريا 1481 38- الجزائر 1469 42- المغرب 1457 49- مصر 1433 51- غانا 1426 52- الكامرون 1409 54- ج الكونغو الديمقراطية 1399 56- الكوت ديفوار 1392 .
كما حافظ المنتخب السنيغالي على صدارته القارية والمركز 20 عالميا متقدما على كل من تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب.
وعلى المستوى العالمي لم يطرا اي تعديل على المراتب الاربع الاولى حيث بقيت بلجيكا في الصدارة متقدمة على فرنسا والبرازيل وانقلترا.
وفي ما يلي التصنيف الجديد:
1- بلجيكا 1755 نقطة 2- فرنسا 1726 3- البرازيل 1715 4- انقلترا 1651 5- الاوروغواي 1642 ... 20- السنيغال 1546 29- تونس 1495 35- نيجيريا 1481 38- الجزائر 1469 42- المغرب 1457 49- مصر 1433 51- غانا 1426 52- الكامرون 1409 54- ج الكونغو الديمقراطية 1399 56- الكوت ديفوار 1392 .
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