رئيس الجمهورية يتحوّل إلى روضة الشهداء بالسيجومي

Mercredi 23 Octobre 2019



باب نات

- تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشيّة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 اثر موكب التنصيب بقصر قرطاج، إلى روضة الشهداء بالسيجومي.وبعد أداء تحيّة العلم على أنغام النشيد الرسمي واستعراض تشكيلة من الجيوش الثلاثة، وضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري وترحّم على أرواح الشهداء الزكيّة.حضر الموكب بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش ومفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ.