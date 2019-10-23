دعم النزاهة في قطاع الدفاع .. محور ندوة دولية نظمتها وزارة الدفاع الوطني

Mercredi 23 Octobre 2019



وات

- قال العقيد شاكر نفاتي، ممثل التفقدية العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء في تصريح لـ"وات"، إن وزارة الدفاع الوطني تعمل على مزيد تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ودعمها صلب المؤسسة العسكرية.وأضاف العقيد نفاثي، على هامش ندوة دولية نظمتها وزارة الدفاع الوطني حول النهوض بمبادئ النزاهة في قطاع الدفاع، بالتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي، أيام 23 و24 و25 أكتوبر الجاري، أن الوزارة شرعت في سلسلة من الإصلاحات لمواكبة عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وقال "هذه الندوة جزء من جهود وزارة الدفاع لتعزيز القدرات العملياتية وثقة الجيش في مؤسسته".ومن أهداف الندوة أيضًا التطرق الى واقع قطاع الدفاع من أجل تعزيز الشفافية داخل المؤسسة العسكرية، لا سيما من خلال تطوير التعاون مع الأطراف الدولية.وحضر الندوة ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومختلف الهيئات الدستورية وكذلك عن منظمة "أنا يقظ"، بالاضافة الى مشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.