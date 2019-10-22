غازي الشواشي يستبعد أن تفوض حركة النهضة أحد قيادييها لتشكيل الحكومة المقبلة

Mardi 22 Octobre 2019
وات - استبعد القيادي بحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن تفوض حركة النهضة أحد قيادييها لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن ذلك سيجعل النهضة في ورطة ولن تحصل على أغلبية مريحة اذا ما أقدمت على ذلك.
وقال الشواشي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، ان "التيار الديمقراطي لم تتم دعوته رسميا من قبل حركة النهضة للدخول في مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى أن لقاءات جمعت قياديين من الحزبين دون أن تكون ذات صبغة رسمية.
وأضاف بأن التيار جاهز للدخول في هذه المشاورات، خاصة أنه وضع شروطه وطالب بضمانات للالتحاق بالحكومة المقبلة.
واعتبر أن حركة النهضة، "دخلت مرحلة المناورات وتحسين شروط التفاوض اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية"، قائلا ان خطابها (النهضة) ، "موجه بالأساس الى قواعدها وهو خطاب تردده قبل الدخول بشكل رسمي في المشاورات بواقعية".
وذكر غازي الشواشي، بأن تكليف حركة النهضة بتشكيل الحكومة بشكل رسمي ، سيكون في منتصف شهر نوفمبر المقبل، أي بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، متوقعا حدوث تغيير في خطاب النهضة .
يذكر أن التيار الديمقراطي، تحصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 22 مقعدا بالبرلمان.
وكانت حركة النهضة أكدت في بيان صادر عن اجتماع مجلس شورتها المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، قرارها ب"تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وترأسها".
وقال الشواشي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، ان "التيار الديمقراطي لم تتم دعوته رسميا من قبل حركة النهضة للدخول في مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى أن لقاءات جمعت قياديين من الحزبين دون أن تكون ذات صبغة رسمية.
وأضاف بأن التيار جاهز للدخول في هذه المشاورات، خاصة أنه وضع شروطه وطالب بضمانات للالتحاق بالحكومة المقبلة.
واعتبر أن حركة النهضة، "دخلت مرحلة المناورات وتحسين شروط التفاوض اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية"، قائلا ان خطابها (النهضة) ، "موجه بالأساس الى قواعدها وهو خطاب تردده قبل الدخول بشكل رسمي في المشاورات بواقعية".
وذكر غازي الشواشي، بأن تكليف حركة النهضة بتشكيل الحكومة بشكل رسمي ، سيكون في منتصف شهر نوفمبر المقبل، أي بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، متوقعا حدوث تغيير في خطاب النهضة .
يذكر أن التيار الديمقراطي، تحصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 22 مقعدا بالبرلمان.
وكانت حركة النهضة أكدت في بيان صادر عن اجتماع مجلس شورتها المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، قرارها ب"تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وترأسها".
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Par:lechef ( )
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