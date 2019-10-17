مشروع ميزانية 2020: تخصيص اعتمادات بقيمة 786 مليون دينار لدعم الفئات محدود الدخل

Jeudi 17 Octobre 2019



وات

- خصص مشروع الميزانية لسنة 2020 اعتمادات قدرها 786 مليون دينار لدعم الفئات محدودة الدخل ورعاية المعوقين والمسنين ومركبات ومراكز الطفولة.وتتوزع هذه النفقات على مواصلة صرف منح قارة بقيمة 180 دينارا شهريا لفائدة 285 ألف عائلة محدودة الدخل، علاوة عن إسناد 10 دنانير لكل طفل سوي في سن الدراسة (3 أطفال كحد أقصى لكل عائلة) و20 دينارا للطفل المعوق.كما تتوزع أيضا على تقديم مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بقيمة 13 مليون دينار، إضافة إلى تقديم مساعدات في المناسبات الدينية بقيمة تناهز 37 مليون دينار فضلا عن تقديم مساعدات ظرفية بقية 2.7 مليون دينار.وإلى جانب ذلك سيتم إسناد مساعدات على بعث موارد رزق لفائدة المعوقين بقيمة 2.5 مليون دينار، وصرف منح للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بقيمة 26 مليون دينار، بالإضافة إلى نفقات تسيير مراكز رعاية المسنين والمعوقين ومركبات ومراكز الأطفال.مع العلم أنه يتم تمتيع الفئات محدودة الدخل ببطاقات العلاج المجاني (نحو 285 ألف شخص) وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة (623 ألف شخص)، وفق وثيقة مشروع الميزانية.