مشروع ميزانية 2020: تخصيص اعتمادات بقيمة 786 مليون دينار لدعم الفئات محدود الدخل

Jeudi 17 Octobre 2019
وات - خصص مشروع الميزانية لسنة 2020 اعتمادات قدرها 786 مليون دينار لدعم الفئات محدودة الدخل ورعاية المعوقين والمسنين ومركبات ومراكز الطفولة.
وتتوزع هذه النفقات على مواصلة صرف منح قارة بقيمة 180 دينارا شهريا لفائدة 285 ألف عائلة محدودة الدخل، علاوة عن إسناد 10 دنانير لكل طفل سوي في سن الدراسة (3 أطفال كحد أقصى لكل عائلة) و20 دينارا للطفل المعوق.
كما تتوزع أيضا على تقديم مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بقيمة 13 مليون دينار، إضافة إلى تقديم مساعدات في المناسبات الدينية بقيمة تناهز 37 مليون دينار فضلا عن تقديم مساعدات ظرفية بقية 2.7 مليون دينار.
وإلى جانب ذلك سيتم إسناد مساعدات على بعث موارد رزق لفائدة المعوقين بقيمة 2.5 مليون دينار، وصرف منح للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بقيمة 26 مليون دينار، بالإضافة إلى نفقات تسيير مراكز رعاية المسنين والمعوقين ومركبات ومراكز الأطفال.
مع العلم أنه يتم تمتيع الفئات محدودة الدخل ببطاقات العلاج المجاني (نحو 285 ألف شخص) وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة (623 ألف شخص)، وفق وثيقة مشروع الميزانية.
وتتوزع هذه النفقات على مواصلة صرف منح قارة بقيمة 180 دينارا شهريا لفائدة 285 ألف عائلة محدودة الدخل، علاوة عن إسناد 10 دنانير لكل طفل سوي في سن الدراسة (3 أطفال كحد أقصى لكل عائلة) و20 دينارا للطفل المعوق.
كما تتوزع أيضا على تقديم مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بقيمة 13 مليون دينار، إضافة إلى تقديم مساعدات في المناسبات الدينية بقيمة تناهز 37 مليون دينار فضلا عن تقديم مساعدات ظرفية بقية 2.7 مليون دينار.
وإلى جانب ذلك سيتم إسناد مساعدات على بعث موارد رزق لفائدة المعوقين بقيمة 2.5 مليون دينار، وصرف منح للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بقيمة 26 مليون دينار، بالإضافة إلى نفقات تسيير مراكز رعاية المسنين والمعوقين ومركبات ومراكز الأطفال.
مع العلم أنه يتم تمتيع الفئات محدودة الدخل ببطاقات العلاج المجاني (نحو 285 ألف شخص) وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة (623 ألف شخص)، وفق وثيقة مشروع الميزانية.
En continu
- 11:26 ملازم، و الا موش لازم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:09
|17:43
|15:14
|12:12
|06:28
|05:02
|
23°
|23°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-21
|28°-19
|32°-20
|31°-22
|31°-21
Follow @babnet_Tunisie
(274 819) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(203 320) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 491) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 605) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(127 648) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(115 898) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 90 656) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 88 423) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 86 497) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 85 376) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 092) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 67 471) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 532) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 920) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 327) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 088) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 320) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 58 647) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 56 744) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 558) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:MedTunisie ( )
Sur: ائتلاف الكرامة يعتبر علي العريّض الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة؟؟