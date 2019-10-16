الترجي الرياضي يتعادل وديا مع هلال الشابة

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- تعادل الترجي الرياضي مع هلال الشابة 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاربعاء بملعب الشاذلي زويتن في اطار استعدادات الفريقين لموعد استنئاف بطولة الرابطة المحترفة الاولى وسط الاسبوع القادم.وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل عن طريق هيثم الجويني منذ الدقيقة الثالثة قبل ان يدرك هلال الشابة التعادل بواسطة الايفواري اريال كونان في الدقيقة 85.ولحساب الجولة الخامسة لبطوة الرابطة المحترفة الاولى المقررة على دفعتين، يستضيف الترجي الرياضي صاحب المركز الرابع ب6 نقاط من مباراتين يوم 24 اكتوبر الجاري اتحاد بنقردان الذي يحتل المركز الثاني بمجموع 9 نقاط من 4 مقابلات بينما يحل هلال الشابة صاحب المركز الثامن ب4 نقاط من 3 لقاءات ضيفا يوم الثلاثاء 23 من نفس الشهر على الاتحاد المنستيري المتصدر ب10 نقاط من 4 مباريات.