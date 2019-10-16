مصالح الديوانة تحجز أدوية مخدرة ومبالغ من العملة وبضائع مهربة مختلفة بقيمة تفوق 500 ألف دينار

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- حجزت مصالح الدّيوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة، أمس الثلاثاء، 14742 حبّة دواء مخدر بحوزة مواطن ليبي أثناء استعداده للدخول إلى التراب التونسي، وفق ما اورده بيان للديوانة التونسية، الاربعاء.وبين المصدر ذاته، انه تمّ التفطّن إلى البضاعة المهرّبة إثر تمرير سيارة المسافر الليبي على جهاز الكشف بالأشعة، حيث لاحظ الأعوان المختصّون وجود أجسام مشبوهة داخل جوانب السيارة و بإخضاعها للتفتيش الدقيق تمّ العثور على كمية الدواء المذكورة.وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بحجز السيارة وإيقاف ذي الشبهة وإحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالرقاب من جهة أخرى، أمس الثلاثاء، أثناء القيام بدورية على مستوى مفترق الزلايمية بمنطقة الرقاب من حجز مبلغ من العملة التونسية بقيمة 200 ألف دينار مخفيّ بإحكام داخل أجزاء سيارة تحمل ترقيما تونسيّا قادمة من جهة فريانة يقودها مواطن مهنته عامل يومي.واشار البلاغ الى ان المعني بالامر لم يدل بمصدرهذه الأموال تمّ حجزها، وقد تمّ تحرير محضر في الغرض وإحالة المشتبه فيه إلى المصالح الديوانية المختصة قصد مواصلة التحريات.كما حجزت مصالح الحرس الديواني بالفحص في عمليتين منفصلتين، بضائع مهربة بقيمة 164 ألف دينار متمثلة في ملابس جاهزة وأحذية ونظارات وساعات يدوية وكماليات الهواتف الجوالة.وحجزت فرقة الحرس الديواني بقرمبالية، من جانبها، كمية هامّة من قوارير العطر المهرّبة بلغت قيمتها 118 ألف دينار، فيما حجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة 3 آلاف شمروخ ذات 8 إطلاقات بلغت قيمتها 105 آلاف دينار.وتم من جهة أخرى، قامت فرقة الحرس الديواني بسوسة بضبط مخزنين يحتويان على بضائع مهربة متمثلة في أحذية رياضية بقيمة 80 ألف دينار.