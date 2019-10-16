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الحكومة الإسبانية تهنّئ الفائز بالانتخابات الرئاسيّة قيس سعيد

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - تقدّمت الحكومة الإسبانيّة اليوم الأربعاء بتهانيها للفائز بالانتخابات الرئاسيّة في دورها الثاني قيس سعيد والتي جرت يوم 13 اكتوبر الجاري.
وأشارت في بلاغ لها إلى انّ إقبال الشعب التونسي على هذه الإنتخابات ومن قبلها الانتخابات التشريعية(6 أكتوبر) أعطى مثالا جديدا عن السلوك المدني والديمقراطي الذي تحلى به التونسيون طيلة فترة الانتخابات، منوّهة في الآن نفسه بالدور المهم الذي لعبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنظيمها الجيّد للانتخابات.

وجدّدت الحكومة الاسبانية التزامها بدعم تونس كبلد صديق ومواصلتها الدفع نحو تعزيز أواصر الصداقة العميقة التي تجمع البلدين، مشيرة في هذا الجانب إلى العلاقات المتميزة التي تجمع إسبانيا وتونس في جميع المجالات والقائمة على الروابط الإنسانيّة والثقافية والتاريخية القويّة.

وذكّرت في هذا الصدد بالإعلان المشترك الذي أقرته حكومتا البلدين خلال أشغال الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني الذي انتظم شهر فيفري 2018 والذي جدد التأكيد على أهمية تونس كشريك أساسي في المنطقة الإستراتيجية للمغرب العربي.

  
  
     
  
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