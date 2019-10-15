صندوق النقد الدولي يتوقع نموا لتونس ب4،4 بالمائة في 2024

Mardi 15 Octobre 2019



وات

- يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حول "الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019" نموا ب1،5 بالمائة لتونس في 2019 وب2،4 بالمائة في 2020 وب4،4 بالمائة في 2024.وتشير توقعات الصندوق، التي تضمنها التقرير، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 20 أكتوبر 2019، إلى تحول معدلات التضخم خلال الفترة ذاتها من 6،6 بالمائة في 2019 الى 5،4 بالمائة في 2020 ليصل الى حدود 4 بالمائة في 2024.وفي ما يتعلق بالميزان الجاري توقع الصندوق أن تتمكن تونس من التحكم في العجز خلال السنوات القادمة ليمر من 10،4 بالمائة في 2019 الى 9،4 بالمائة في 2020 ويصل الى 5،7 حدود بالمائة في 2024.وراجع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي نحو الانخفاض بالنسبة لسنة 2019 لتكون في حدود 3 بالمائة وهو النسق الأبطأ منذ الأزمة العالمية في 2008.ويتعلق الامر بتراجع جدي مقارنة بنسبة 3،8 بالمائة المحققة في 2017 السنة، التي شهد خلالها الاقتصاد العالمي انتعاشة متناغمة.وابرز الصندوق "ان تراجع النمو هو نتاج تزايد العقبات أمام التجارة وتنامي مناخ الشك المحيط بالمبادلات التجارية والوضع الجغراسياسي والعوامل الخصوصية الضاغطة على الاقتصاد الكلي في عدد من الدول الصاعدة والعوامل الهيكلية ومنها ضعف الانتاجية وتهرّم السكان في البلدان المتقدّمة.ويتوقع المصدر ذاته ان يشهد النمو في 2020 تحسنا طفيفا ليصل الى 3،4 بالمائة مما يتطابق مع مراجعة نحو الانخفاض لتوقعات سابقة (أفريل 2019) بنحو 0،2 بالمائة. غير ان هذه الانتعاشة ليست عامة وعي هشة.ومن المتوقع ان يشهد النمو تباطؤا في البلدان المتقدمة ليصل الى 1،7 بالمائة في 2019 و2020 في حين تشهد البلدان الصاعدة وتلك السائرة نحو النمو تسارعا لتتحول هذه النسبة من 3،9 بالمائة في 2019 الى 4،6 بالمائة في 2020.