المركز التونسي المتوسطي يصدر تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني على أساس النوع الاجتماعي

Lundi 14 Octobre 2019
وات - كشف تقرير أولي للمركز التونسي المتوسطي حول عملية ملاحظة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية على أساس النوع الاجتماعي، أن الحملات الانتخابية لم تستهدف النساء في الوسط الريفي وسجلت انتهاكا لحقهن كناخبات بالنظر الى عدم اطلاعهن على البرامج الانتخابية للمترشحين.
وأفادت رئيسة المركز أحلام النصيري خلال ندوة صحفية انتظمت الاثنين بالعاصمة، ان هذا التقريرالاولي أوصى بالاخذ بعين الاعتبار حق الناخبات في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في متابعة الحملات الانتخابية عبر الاطلاع على البرامج الانتخابية الخاصة بالمترشحين وبتنظيم اجتماعات انتخابية في هذه المناطق.
وحث المركز التونسي المتوسطي في هذا التقرير، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مزيد توعية أعضائها بأهمية احترام دور ملاحظي المجتمع المدني في العملية الانتخابية والعمل على تعزيز حضورهم في محيط مراكز الاقتراع لمنع حصول التجاوزات، وتنبيههم الى ضرورة التصدي للمخالفات الانتخابية.
وتتمثل التجاوزات المرصودة خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية خاصة في حجز بطاقات التعريف لعدد من الناخبين أو تسليمها لهم من قبل أطراف متعددة، والتوجه بالكلام للنساء خصوصا والناخبين عموما يوم الاقتراع قصد التأثير على إرادتهم، وخرق يوم الصمت الانتخابي من قبل مواطنين متعاطفين مع أحد المترشحين عبر توزيع مطويات، وفق ذات التقرير.
وقالت عضو المركز التونسي المتوسطي هناء عامري من جهتها ان عملية الملاحظة خلصت الى تقلص عدد الخروقات خلال الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، وذلك لغياب الحملات الانتخابية التي كانت ضعيفة خاصة في الفترة الأولى نظرا لوجود المترشح نبيل القروي بالسجن ورفض المرشح الثاني قيس سعيد القيام بحملته، مشيرة الى ان عدد الأنشطة بلغ 49 نشاطا فحسب.
وصدر هذا التقرير اثر عملية ملاحظة فترة حملة الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية ويوم الاقتراع على أساس النوع الاجتماعي، بسبع ولايات وهي وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد وقبلي وتوزر وسليانة وجندوبة، حيث تم توزيع 25 ملاحظة و10 منسقات ومنسقين قاموا بملاحظة 49 اجتماع انتخابي في الفترة الممتدة بين 4 الى 12 اكتوبر 2019 ، وفق هناء عامري.
وأفادت رئيسة المركز أحلام النصيري خلال ندوة صحفية انتظمت الاثنين بالعاصمة، ان هذا التقريرالاولي أوصى بالاخذ بعين الاعتبار حق الناخبات في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في متابعة الحملات الانتخابية عبر الاطلاع على البرامج الانتخابية الخاصة بالمترشحين وبتنظيم اجتماعات انتخابية في هذه المناطق.
وحث المركز التونسي المتوسطي في هذا التقرير، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مزيد توعية أعضائها بأهمية احترام دور ملاحظي المجتمع المدني في العملية الانتخابية والعمل على تعزيز حضورهم في محيط مراكز الاقتراع لمنع حصول التجاوزات، وتنبيههم الى ضرورة التصدي للمخالفات الانتخابية.
وتتمثل التجاوزات المرصودة خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية خاصة في حجز بطاقات التعريف لعدد من الناخبين أو تسليمها لهم من قبل أطراف متعددة، والتوجه بالكلام للنساء خصوصا والناخبين عموما يوم الاقتراع قصد التأثير على إرادتهم، وخرق يوم الصمت الانتخابي من قبل مواطنين متعاطفين مع أحد المترشحين عبر توزيع مطويات، وفق ذات التقرير.
وقالت عضو المركز التونسي المتوسطي هناء عامري من جهتها ان عملية الملاحظة خلصت الى تقلص عدد الخروقات خلال الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، وذلك لغياب الحملات الانتخابية التي كانت ضعيفة خاصة في الفترة الأولى نظرا لوجود المترشح نبيل القروي بالسجن ورفض المرشح الثاني قيس سعيد القيام بحملته، مشيرة الى ان عدد الأنشطة بلغ 49 نشاطا فحسب.
وصدر هذا التقرير اثر عملية ملاحظة فترة حملة الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية ويوم الاقتراع على أساس النوع الاجتماعي، بسبع ولايات وهي وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد وقبلي وتوزر وسليانة وجندوبة، حيث تم توزيع 25 ملاحظة و10 منسقات ومنسقين قاموا بملاحظة 49 اجتماع انتخابي في الفترة الممتدة بين 4 الى 12 اكتوبر 2019 ، وفق هناء عامري.
En continu
- 13:44 صور بألف معنى
- 11:42 الشعب يقود ثورة الصندوق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:13
|17:47
|15:17
|12:12
|06:25
|04:59
|
24°
|24°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-23
|27°-20
|24°-19
|26°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 763) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 193) آخر عمليات سبر الآراء..
(174 580) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(147 465) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(126 169) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 611) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 186) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 88 477) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 85 838) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 83 006) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 774) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 292) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 301) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 66 106) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 65 318) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 083) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 188) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 972) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 566) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 429) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:rommen (Tunisia )
Sur: رئاسيات 2019: توزيع نسب التصويت المتحصل عليها من قبل المرشحين حسب الدوائر