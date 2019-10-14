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جندوبة: تقدم سعيد على منافسه نبيل القروي بنسبة تتجاوز 20 بالمائة من مجموع الناخبين في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بالجهة

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - أفرزت نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة أوانها في الدور الثاني بالدائرة الانتخابية بجندوبة، التي جرت أمس السبت، فوز المرشح قيس سعيد على منافسه نبيل القروي، بحصوله على 65790 صوتا وهو ما يعادل 60.29 % مقابل حصول المرشح الثاني على 43329 صوتا وهو ما يمثل 39.71 % من مجموع المقترعين.
وبلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بدائرة جندوبة 39.9 % وذلك بمشاركة 109119 ناخب من مجموع 272357 مسجلين بذات الدائرة.


  
  
     
  
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