الألعاب العالمية الشاطئية بالدوحة - كرة يد شاطئية - نتائج

Samedi 12 Octobre 2019



وات

- انهزم المتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للذكور امس امام اسبانيا صفر-2 فيما خسر المنتخب الوطني للسيدات امام نظيره المجري صفر -2 وذلك ضمن دورة الألعاب العالمية الشاطئية / قطر 2019 / التي تفتتح رسميا اليوم السبت .وحقق المنتخب القطري فوزه الثاني امس في مسابقة كرة اليد للرجال حيث تغلب على نظيره المجري بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات تونس وكرواتيا وإسبانيا والأوروغواي .وقد أسفرت المباريات الأخرى التي أقيمت في الفترة المسائية امس ضمن مسابقة كرة اليد للرجال عن فوز الدنمارك على استراليا 2 / 0 ، والبرازيل على أمريكا 2 / 0 ، والسويد على عمان 2 / 0 ، وكرواتيا على الأورغواي 2 / 0 ، وإسبانيا على تونس 2 / 0 .و في مسابقة كرة اليد للسيدات فقد شهدت الفترة المسائية فوز فيتنام على بولونيا 2 / 1 ، واليونان على استراليا 2 / 0 ، وإسبانيا على الصين 2 / 0 ، والمجر على تونس 2 / 0 ، والبرازيل على أمريكا 2 / 0 ، والأرجنتين على الدنمارك 2 / 0 .