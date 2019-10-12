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الألعاب العالمية الشاطئية بالدوحة - كرة يد شاطئية - نتائج

Samedi 12 Octobre 2019

Samedi 12 Octobre 2019
وات - انهزم المتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للذكور امس امام اسبانيا صفر-2 فيما خسر المنتخب الوطني للسيدات امام نظيره المجري صفر -2 وذلك ضمن دورة الألعاب العالمية الشاطئية / قطر 2019 / التي تفتتح رسميا اليوم السبت .

وحقق المنتخب القطري فوزه الثاني امس في مسابقة كرة اليد للرجال حيث تغلب على نظيره المجري بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات تونس وكرواتيا وإسبانيا والأوروغواي .


وقد أسفرت المباريات الأخرى التي أقيمت في الفترة المسائية امس ضمن مسابقة كرة اليد للرجال عن فوز الدنمارك على استراليا 2 / 0 ، والبرازيل على أمريكا 2 / 0 ، والسويد على عمان 2 / 0 ، وكرواتيا على الأورغواي 2 / 0 ، وإسبانيا على تونس 2 / 0 .
و في مسابقة كرة اليد للسيدات فقد شهدت الفترة المسائية فوز فيتنام على بولونيا 2 / 1 ، واليونان على استراليا 2 / 0 ، وإسبانيا على الصين 2 / 0 ، والمجر على تونس 2 / 0 ، والبرازيل على أمريكا 2 / 0 ، والأرجنتين على الدنمارك 2 / 0 .

  
  
     
  
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