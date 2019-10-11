رئاسية 2019-أريانة: نبيل القروي يتعهّد في اجتماع شعبي بمقاومة الفقر ومكافحة الجريمة

Vendredi 11 Octobre 2019



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- تعهّد المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 13 اكتوبر الجاري نبيل القروي بـــ"مقاومة الفقر لاسيما في المناطق الشعبية على غرار التضامن والمنيهلة ورواد ومكافحة الجريمة التي أصبحت ظاهرة منتشرة في العديد من المناطق بولاية أريانة وتحقيق التنمية من خلال جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز تشغيلية الشباب".وقال خلال اجتماع شعبي له اليوم الجمعة أمام انصاره بساحة سيدي عمار وسط مدينة أريانة في اطار حملته الانتخابية " لن نخذل أهالينا في كافة ربوع البلاد وسنكون سندا للفقراء والمحتاجين وسنعمل على تشجيع الشباب على الابداع وخلق الثروة من خلال دعم المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الناشئة ذات القيمة المضافة العالية الى جانب الحفاظ على مكاسب المرأة التونسية ودعم الحريات الفردية ونشر ثقافة السلام وإرساء مقومات العدالة الاجتماعية واعلاء قيمة العمل والمعرفة".وكان المترشّح للرئاسية نبيل القروي ترجّل من ساحة "سلا" في اتجاه مقام الولي الصالح "سيدي عمار المعروفي" حيث التقى بجموع حاشدة لأنصاره من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية وسط تعزيزات أمنية مشدّدة ومرافقة لصيقة لقيادات حزبه "قلب تونس" .وشهدت ساحة سيدي عمار ومحيط السوق البلدي باريانة تدافع انصار المترشح نبيل القروي للقائه رافعين الاعلام والصور الدعائية ومرددين لشعارات المساندة والدعم بالاعتماد على مضخّمات الصوت.من جهة أخرى وشهدت ساحة سلا وسط أريانة مناوشات بين أنصار المترشح نبيل القروي والمترشح قيس سعيد بسبب توزيع المطويات الدعائية لكلا المترشحين في نفس المكان سرعان ما تمّ تطويقها من قبل الوحدات الأمنية ليواصل انصار قيس سعيد بدورهم الحملة الدعائية لمرشّحهم بتوزيع المطويات والصور والتواصل مع المواطنين بالمقاهي والمحلات التجارية فضلا عن تنظيم قافلة سيارات جابت شوارع مدينة أريانة حاملة لصور المترشح والراية الوطنية.