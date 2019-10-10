بعثة أعمال تزور نيروبي من 13 الى 21 أكتوبر 2019 لاستكشاف السوق الكينية

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- ينظم مركز النهوض بالصادرات، باعتباره عضوا في منصة الأعمال "فكر من أجل إفريقيا"، بعثة أعمال إلى نيروبي من 13 الى 21 أكتوبر 2019 لاستكشاف السوق الكينية.وأوضح مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ أصدره الخميس، أن هذه البعثة ترمي الى إرساء شبكة تضم أعضاء منصة "فكر من أجل إفريقيا" وممثلي المؤسسات العمومية ورجال الأعمال في كينيا ومكتب مركز النهوض بالصادرات بنيروبي.ويذكر أنه تم إرساء منصة الأعمال "فكر من أجل إفريقيا" سنة 2017 بهدف حثّ عدد هام من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية على تعزيز الصادرات نحو السوق الإفريقية).وتضم هذه المنصة هياكل الدعم المالي الخاصة والعمومية في تونس إضافة الى وزارتي التجارة والشؤون الخارجية.وتندرج هذه المهمّة الاستكشافية في إطار مشروع "الترويج للأنشطة التصديرية ذات القدرة التصديرية في الأسواق الإفريقية الجديدة"، المموّل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تحت إشراف الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية.ويهدف مشروع "الترويج للأنشطة التصديرية ذات القدرة التصديرية في الأسواق الإفريقية الجديدة"، إلى تسهيل الوصول إلى أسواق التصدير الجديدة في إفريقيا وتوفير فرص العمل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية من خلال تعزيز عروض شبكات تسويق الصادرات في القطاعين العام والخاص.ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي لكينيا، نحو 78 مليار دولار (63 مليار أورو).في حين لاتتجاوز حصة الصادرات التونسية نحو كينيا 01ر0 بالمائة، موفى أوت 2019.