محمد الطرابلسي: من المنتظر عرض مشروع قانون الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية قريبا على أنظار مجلس وزاري

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابسي في تصريح (لوات) اليوم الخميس على هامش انعقاد ندوة بالعاصمة خصصت لإعطاء اشارة انطلاق المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس، أنه من المنتظر عرض مشروع قانون الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية قريبا على أنظار مجلس وزاري مرفوقا بقرارات خاصة بالأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية.وينص مشروع قانون الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، وفق الطرابلسي، على تمتيع كافة الفئات الإجتماعية بالحماية الاجتماعية الشاملة عبر تأمين حد أدنى مضمون منها وخاصة الذين لا يتمتعون منهم بنظام حماية إجتماعية، وعلى رأسهم المتقاعدين والمسنين الذين لا يتمتعون بالتقاعد بغاية ضمان العيش الكريم لهذه الفئة.كما أفاد الوزير أن مجلسا وزاريا مضيقا سينعقد اليوم للنظر في مشروعي الميزان الاقتصادي والميزانية، في انتظار انعقاد مجلس وزاري اخر يوم الاثنين القادم للنظر بصفة نهائية في مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عرضها لاحقا على أنظار مجلس نواب الشعب الجديد.