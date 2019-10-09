Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

النادي الافريقي يفوز وديا على مستقبل سليمان 3-1

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - فاز النادي الافريقي على مستقبل سليمان بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بالملعب البلدي بسليمان.

وكان مستقبل سليمان بادر بالتسجيل عن طريق الهمامي في الدقيقة 49 من ضربة جزاء لكن سرعان ما توفق الافريقي في تعديل النتيجة بواسطة مختار بلخيثر في الدقيقة 52 قبل ان يضاعف وسام بن يحي النتيجة في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.
واحرز ياسين الشماخي الهدف الثالث في الدقيقة 90.


ويستعد الفريقان لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لنشاطها يومي 23 و24 اكتوبر الجاري من خلال منافسات الجولة الخامسة حيث سينزلرفريق باب الجديد ضيفا على النجم المتلوي فيما سيستقبل فريق سليمان نادي حمام الانف.

ويحتل النادي الافريقي المركز العاشر برصيد 3 نقاط ( دون احتساب 6 نقاط تم سحبها من قبل جامعة كرة القدم تطبيقا لطلب الفيفا) وذلك بالتساوي مع الشبيبة القيروانية فيما ياتي مستقبل سليمان في المركز الخامس برصيد 4 نقاط رفقة النجم الساحلي والهلال الشابي والنادي البنزرتي والملعب التونسي ر/إص

  
  
     
  
cadre-0ea055144a987c697878156a213c4bcd-2019-10-09 18:11:47






0 de 0 commentaires pour l'article 190684



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 | 10 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:22 12:14 06:21 04:55
21°
 21° % 83 :الرطــوبة
تونــس 19°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
21°-1927°-2025°-1927°-1830°-20
  • Avoirs en devises
    18084,4

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13807 DT        1$ =2,85728 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   1385,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570643093|190684 510|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires