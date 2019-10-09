النادي الافريقي يفوز وديا على مستقبل سليمان 3-1

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - فاز النادي الافريقي على مستقبل سليمان بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بالملعب البلدي بسليمان.
وكان مستقبل سليمان بادر بالتسجيل عن طريق الهمامي في الدقيقة 49 من ضربة جزاء لكن سرعان ما توفق الافريقي في تعديل النتيجة بواسطة مختار بلخيثر في الدقيقة 52 قبل ان يضاعف وسام بن يحي النتيجة في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.
واحرز ياسين الشماخي الهدف الثالث في الدقيقة 90.
ويستعد الفريقان لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لنشاطها يومي 23 و24 اكتوبر الجاري من خلال منافسات الجولة الخامسة حيث سينزلرفريق باب الجديد ضيفا على النجم المتلوي فيما سيستقبل فريق سليمان نادي حمام الانف.
ويحتل النادي الافريقي المركز العاشر برصيد 3 نقاط ( دون احتساب 6 نقاط تم سحبها من قبل جامعة كرة القدم تطبيقا لطلب الفيفا) وذلك بالتساوي مع الشبيبة القيروانية فيما ياتي مستقبل سليمان في المركز الخامس برصيد 4 نقاط رفقة النجم الساحلي والهلال الشابي والنادي البنزرتي والملعب التونسي ر/إص
وكان مستقبل سليمان بادر بالتسجيل عن طريق الهمامي في الدقيقة 49 من ضربة جزاء لكن سرعان ما توفق الافريقي في تعديل النتيجة بواسطة مختار بلخيثر في الدقيقة 52 قبل ان يضاعف وسام بن يحي النتيجة في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.
واحرز ياسين الشماخي الهدف الثالث في الدقيقة 90.
ويستعد الفريقان لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لنشاطها يومي 23 و24 اكتوبر الجاري من خلال منافسات الجولة الخامسة حيث سينزلرفريق باب الجديد ضيفا على النجم المتلوي فيما سيستقبل فريق سليمان نادي حمام الانف.
ويحتل النادي الافريقي المركز العاشر برصيد 3 نقاط ( دون احتساب 6 نقاط تم سحبها من قبل جامعة كرة القدم تطبيقا لطلب الفيفا) وذلك بالتساوي مع الشبيبة القيروانية فيما ياتي مستقبل سليمان في المركز الخامس برصيد 4 نقاط رفقة النجم الساحلي والهلال الشابي والنادي البنزرتي والملعب التونسي ر/إص
En continu
- 17:12 ثلاثة أيادي نقبلهم..
- Hier 19:20 يا توانسة ، منتصرون بحول الله
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:20
|17:54
|15:22
|12:14
|06:21
|04:55
|
21°
|21°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|21°-19
|27°-20
|25°-19
|27°-18
|30°-20
Follow @babnet_Tunisie
(201 910) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(183 356) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 097) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 815) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(109 054) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 82 866) النتائج الحينية للانتخابات التشري
( 79 288) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 006) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 218) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 074) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 581) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 546) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 060) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 345) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 814) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 55 813) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 441) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 53 427) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 256) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 831) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:karimyousef (France )
Sur: اتحاد اللشغل قلق ازاء ''عدم تفاعل'' هيئة الانتخابات مع توصيات ملاحظيه في الانتخابات الرئاسية