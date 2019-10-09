النادي الافريقي يفوز وديا على مستقبل سليمان 3-1

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- فاز النادي الافريقي على مستقبل سليمان بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بالملعب البلدي بسليمان.وكان مستقبل سليمان بادر بالتسجيل عن طريق الهمامي في الدقيقة 49 من ضربة جزاء لكن سرعان ما توفق الافريقي في تعديل النتيجة بواسطة مختار بلخيثر في الدقيقة 52 قبل ان يضاعف وسام بن يحي النتيجة في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.واحرز ياسين الشماخي الهدف الثالث في الدقيقة 90.ويستعد الفريقان لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لنشاطها يومي 23 و24 اكتوبر الجاري من خلال منافسات الجولة الخامسة حيث سينزلرفريق باب الجديد ضيفا على النجم المتلوي فيما سيستقبل فريق سليمان نادي حمام الانف.ويحتل النادي الافريقي المركز العاشر برصيد 3 نقاط ( دون احتساب 6 نقاط تم سحبها من قبل جامعة كرة القدم تطبيقا لطلب الفيفا) وذلك بالتساوي مع الشبيبة القيروانية فيما ياتي مستقبل سليمان في المركز الخامس برصيد 4 نقاط رفقة النجم الساحلي والهلال الشابي والنادي البنزرتي والملعب التونسي ر/إص