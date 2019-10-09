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دورة تيانجين الصينية - انس جابر الى الدور ربع النهائي

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور ربع النهائي من دورة تيانجين الصينية عقب فوزها على الصينية "غزيو وانغ" (154 عالميا) صباح الاربعاء 2-0 (6-4 و6-2).
وكانت جابر المصنفة 61 عالميا تغلبت على الامريكية جنيفير برادي المصنفة 56 عالميا (6-4 و6-2) في الدور السادس عشر.

وستواجه جابر في الدور ربع النهائي الكزاخستانية يوليا بوتنتسيفا المصنفة 36 عالميا والتي ازاحت في الدور ثمن النهائي الاسترالية سامنتا ستوسور المصنفة 91 عالميا 2-0 (6-1 و6-2).

ر-هس

  
  
     
  
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