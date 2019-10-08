مجلس المنافسة يصدر قرارات لتسليط خطايا مالية على المؤسسات المخالفة بقيمة 05ر3 ملايين دينار في 2018 و2019

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغ مجموع قرارات مجلس المنافسة، التي تم تنفيذها خلال 2018 و2019 والتي صدرت فيها أحكام قضائية، 34 قرارا يتعلق بمخالفات تضر بالمنافسة في السوق التونسية.وناهزت قيمة الغرامات المالية المحكوم بها 05ر3 ملايين دينار، بلغ جلّها طور الإحالة على وزارة المالية للاستخلاص، وفق ما أكدته وزارة التجارة.وأكدت الوزارة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، أن جل هذه الخطايا قد بلغت طور الإحالة على وزارة المالية للاستخلاص، مشيرة الى وجود 30 قضية أخرى معروضة أمام المحكمة الإدارية بغرامات مالية تناهز 12 مليون دينار.وتتمثل أهم هذه الخطايا المالية في 400 ألف دينار ضد مجموعة من شركات الطيران ووكالات الأسفار و268 ألف دينار ضد مجموعة من الشركات المختصة في طباعة وتسفير الكتب المدرسية و300 ألف دينار ضد إحدى شركات الاتصالات و132 ألف دينار ضد مجموعة من شركات النقل البري و210 ألاف دينار ضد إحدى شركات توزيع البترول و70 ألف دينار ضد مجموعة من المؤسسات الصحية الخاصة ... ويعتبر مجلس المنافسة بمثابة المحكمة التي تنظر في الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة والتي لها تأثير على التوازن العام للسوق وليس على الأفراد، ترد على المجلس عبر شكاوي أو بموجب التعهد التلقائي.ويذكر ان قرارات مجلس المنافسة لها طابع قضائي، فبإمكانه أن يسلط خطايا مالية على الجهة المتورطة تصل الى 10 بالمائة من رقم معاملات المؤسسة المخالفة.