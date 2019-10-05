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سوسة: ندوة صحفية حول حملة ''ملاّ رقعة'' في الجهة

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - قدّمت جمعيات "سوسة غداً" ، "نحن نحب سوسة" ، " خزامة في عنينا وصوتي" فرع سوسة خلال ندوة صحفية نظمتها مساء امس الجمعة حملة " ملاّ رقعة " التي تهدف وفق المنّظمين إلى محاربة تشويه المعالم الأثرية للمدينة العتيقة والتحوز الغير قانوني وإستغلال الملك العمومي وكذلك التلوث البيئي والبحري.

وأوضح منسق حملة " ملا رقعة " انيس بوفريخة ان هذا البرنامج يأتي نتيجة استبيان أجري على ما يقرب 1000 مواطن بمدينة سوسة حول أهم المشاكل التي يرغبون في حلّها ولاحظ أن مدينة سوسة تعيش هجمة غير مسبوقة تستهدف كل مقومات العيش المشترك عبر خرق واضح للقانون الذي تجسّم بالخصوص في انتهاك الملك العمومي والتعدي الصارخ على البيئة والشواطئ والانتصاب الفوضوي وتغيير المعالم الأثرية للمدينة العتيقة من طرف العديد من المتدخلين لغايات نفعية ضيّقة ضاربين عرض الحائط المصلحة العامة لمواطني مدينة سوسة.
وذكّر بجملة التحركات التي قامت بها مكونات المجتمع المدني والتي لم تنجح في وقف هذا المدّ غير المسبوق من مخالفة القانون حيث تطور نحو انتهاكات ممنهجة ومنظمة وفق تقديره.

ودعت الجمعيات المنظمة لحملة " ملا رقعة " كل المتدخلين من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني والإدارات المعنية بالشان العام للانظمام لهذه المبادرة قصد المشاركة في محاربة التجاوزات بحق مدينة سوسة.

  
  
     
  
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