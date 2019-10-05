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صفاقس: فتح بحث تحقيقي ضد مجهول حول ما بثته قناة الحوار التونسي من أخبار تتعلق بشبهة فساد تتعلق بقاض

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، "فتح بحث تحقيقي ضد مجهول حول ما بثته قناة الحوار التونسي من أخبار تتعلق بشبهة فساد تتعلق بقاض"، طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، مساء الجمعة.
وكانت القناة المذكورة بثت في وقت سابق من مساء الجمعة تقريرا ضمن برنامج "الحقائق الأربعة"، حول وجود شبهة "فساد ورشوة وابتزاز" في حق أحد القضاة العاملين بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
وأضاف التركي أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، تعهد بالبحث في الموضوع، مبينا أنه "إذا ما تم الكشف عن القاضي المشار إليه في البرنامج التلفزي، وذلك بالتحقق من هويته وشخصه، فسوف توجه إليه تهمة الارتشاء".



  
  
     
  
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