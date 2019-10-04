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وزارة الشؤون الاجتماعية تعلق كافة اجراءات التتبع في حق جمعيات رعاية ذوي الاعاقة المدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - قررت وزارة الشؤون الاجتماعية تعليق جميع اجراءات التتبع والاستخلاص والتنفيذ التي باشرتها المصالح الجهوية للضمان الاجتماعية تجاه جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة المدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأقر منشور حول تسوية متخلدات جمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صدر مؤخرا عن الادارة العامة للنهوض الاجتماعي، اقتطاع كامل المبالغ المتخذة بذمة الجمعيات المدينة بعنوان الثلاثيات السابقة والى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2019 أصلا ومصاريف وذلك من الاعتمادات المخصصة لتمويل منح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الاعاقة.
كما سيتم بمقتضى هذا المنشور اقتطاع المساهمات الاجتماعية المحمولة على جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة بعنوان الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2019 في ضوء التصاريح بالأجور المودعة من قبل الجمعيات المذكورة مباشرة من أقساط منح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الاعاقة.

ودعا المنشور الجمعيات التي تمت تسوية وضعيتها بخصوص استخلاص ديونها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثيات اللاحقة والى غاية الثالثة لسنة 2019 الى تقديم مطالب طرح خطايا التأخير ليتسنى دراستها والبت فيها طبقا للاجراءات المعمول بها في الغرض.

  
  
     
  
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