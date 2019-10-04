الترجي الرياضي - 5 لاعبين سيتغيبون عن التمارين بسبب الاصابة

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- اعلن فريق الترجي الرياضي اليوم الجمعة ان 5 لاعبين سيتغيبون عن التمارين التي ستسانف يوم الاحد وهم فوسيني كوليبالي وبلال بن ساحة ومحمد أمين المسكيني وشمس الدين الذوادي وعبد القادر بدران بسبب الاصابة.واوضح فريق "الاصفر والاحمر" على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان كوليبالي سيواصل التدريب على انفراد على امتداد اسبوعين اخرين طبقا للبرنامج الخاص الذي ضبطه له المعد البدني صبري البوعزيزي لتمكينه من استرجاع كامل مؤهلاته البدنية والإستعداد للإنضمام إلى المجموعة.ويتدرب اللاعب محمد امين المسكيني منذ أيام على انفراد بعد الوعكة الصحية الخفيفة التي أبعدته عن المجموعة الى ان يقرر دكتور الفريق ياسين بن احمد موعد انضمامه إلى الفريق.ويخضع شمس الدين الذوادي وبلال بن ساحة إلى العلاج اللازم تحت إشراف الإطار الطبي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها كل منهما مع القيام بحصص سباحة مع المعد البدني وذلك بعد التنسيق بين الإطار الفني والدكتور ياسين بن احمد.ومن جهته سيكون اللاعب عبد القادر بدران الذي يركن للراحة منذ ثلاثة ايام تحت رعاية الإطار الطبي وأخصائي العلاج الطبيعي وسيخضع إلى برنامج خاص بقاعة تقوية العضلات على امتداد أسبوع يقوم بعده بفحوصات مراقبة لمعرفة تطور الإصابة واتخاذ القرار المناسب في شأنه.وكان المدافع المحوري عبد القادر بدران تعرض يوم الاربعاء للاصابة خلال مباراة النجمة اللبناني في اطار "كاس محمد السادس للاندية الابطال" استوجبت خضوعه للراحة لمدة عشرة ايام .كما تعرض شمس الدين الذوادي وبلال بن ساحة الى اصابة عضلية خلال مباراة اياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة رابطة ابطال افريقيا.وقد أثبتت الكشوفات الاولية ان اللاعبين في حاجة لراحة ب 21 يوما سيخضعان بعدها إلى فحوصات مراقبة.