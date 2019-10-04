انطلاق تسجيل العربات عن بعد لوكلاء بيع العربات موفى شهر اكتوبر 2019

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- ينطلق موفى اكتوبر 2019، تسجيل العربات عن بعد ودفع المعلوم المطلوب عن بعد، أيضا، بواسطة البطاقات البنكية وذلك بالنسبة لوكلاء بيع العربات، وفق ما اكده المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري، جمال بالطيب، الجمعة بتونس.وأوضح بالطيب، خلال ندوة صحفيّة نظمتها الوكالة، أنّه سيتم فتح هذا الإجراء للعموم تدريجيا ليشمل بقيّة الخدمات التي تقدمها الوكالة في مجال اختصاصها (تسجيل العربات ورخص السّياقة).وأفاد أنّ الوكالة تعمل على إدماج قواعد بياناتها مع الهياكل المتداخلة للتّخلي على الوثائق المكونة للملفات وتعويضها بمراقبة آلية عن طريق الربط مع مصالح وزارة المالية(الديوانة والادارة العامة للاداءات والقباضات المالية ... ) وأضاف أنّ الوكالة الفنيّة للنّقل البرّي جهّزت قاعات امتحانات قانون الطرقات بكاميرات مراقبة لتسجيل سير امتحانات رخص السياقة، وأعلن انه سيتم بداية من سنة 2020 ربط هذه الكاميرات بأنظمة معلوماتية ذكية تتيح التّعرف الآلي على المترشح المعني وهو ما من شأنه أن يضع حدّا لظاهرة إحلال شخص مكان آخر.وأبرز في السياق ذاته، أنّه تم استغلال تطبيقة إعلامية محمولة لإجراء امتحانات السّياقة بواسطة لوحات رقميّة ستضمن الشفافية في مختلف مراحل الامتحان .وفسّر بقوله: "هذه التّجربة الاولى من نوعها في العالم ستسمح بالتعرف على المدة المطلوبة التي يستغرقها الامتحان والاعلان عن نجاح المترشح والمسلك الذي تم اتباعه اثناء الامتحان وطباعة رخصة السياقة في حينها حال اعلان التطبيقة عن نجاح المترشح".وقال المسؤول، من جهة أخرى، إنّه تمّ استكمال بناء 3 مراكز جديدة للفحص الفني للعربات (بن قردان والمهدية وسليانة) وذلك بهدف تقريب الخدمة من المواطن وتحسين ظروف اسدائها وتطوير نوعيتها .وتعكف الوكالة، حاليا، على إعداد الدّراسات الفنية والمعمارية لبناء 8 مراكز للفحص الفني بكل من الساحلين (ولاية المنستير) والمحرس (ولاية صفاقس) والمتلوي (ولاية قفصة) وسيدي بوزيد والقصرين وأوتيك ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) والمهدية.وأشار مدير إدارة تسجيل العربات بالوكالة الفنية للنّقل البرّي، فوزان حسين، أنّه في إطار تطوير خدمات الوكالة تم بالخصوص تركيز كاميرات مراقبة بشبابيك الادارات الجهوية ومراكز الفحص الفني ومحطات النقل البري علاوة على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لايجاد الحلول الملائمة لظاهرة تواجد المتحيلين والوسطاء.كما سيقع إنجاز برنامج اتصالي لتوضيح الاجراءات المتعلقة بالعمليا ت الفنية الموكولة للوكالة وتفعيل منظومة الاستخلاص عبر البطاقات البنكية.