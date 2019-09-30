قابس: القائمة الائتلافية ''تونس أخرى'' تتعهد بالنهوض بالقطاع الصحي وبالقضاء على التلوث

Lundi 30 Septembre 2019
وات - واصلت اليوم الاثنين، القائمة الانتخابية الائتلافية "تونس أخرى"، المترشحة للانتخابات الرئاسية عن دائرة قابس حملتها الانتخابية، وكانت لها اتصالات مباشرة بالمواطنين بعدد من مناطق الحامة وبقابس المدينة.
ووعدت هذه القائمة المواطنين بالسعي إلى تطوير البنية الأساسية للقطاع الصحي بولاية قابس وبتعصير خدمات المستشفى الجهوي ليشمل مخبرا مجهزا بمعدات التحاليل والكشف عن الأمراض الناتجة عن تلوث المحيط ومعدات للتصوير الكهرومغناطيسي وقسما لمرض السرطان، الى جانب تعصير خدمات مراكز الصحة الأساسية وإحداث مراكز بالمناطق التي تفتقد الى ذلك.
وتعهدت هذه القائمة، وفق رئيسها فتحي الصيد، بتفعيل نشاط مطار قابس مطماطة وبتطوير هذا النشاط ليشمل الشحن الى جانب النهوض بالنقل الحديدي.
كما وعدت بإعادة تهيئة موانئ الصيد البحري وتوسعتها وبالعمل على تطوير أسطول الصيد والتشجيع على تحويل خيرات البحر وعلى الصناعات التحويلية والنظيفة.
وفي الجانب البيئي، ستعمل القائمة وفق ما يتعلق كما تعهدت هذه القائمة بإيجاد حل جذري للتلوث الهوائي ولمشكل سكب الفوسفوجيبس في البحر وبالقضاء على المصبات العشوائية للفضلات، علاوة على دفع الاستثمار وتشبيب الواحات وتثمين منتجاتها وتحويلها ومعالجة مشكل البطالة، الى جانب العمل على انجاز المدينة السياحية الاستشفائية بالحامة واستغلال المياه السخنة لهذه المنطقة في تطوير قطاع الباكورات الجيوحرارية .
ووعدت هذه القائمة المواطنين بالسعي إلى تطوير البنية الأساسية للقطاع الصحي بولاية قابس وبتعصير خدمات المستشفى الجهوي ليشمل مخبرا مجهزا بمعدات التحاليل والكشف عن الأمراض الناتجة عن تلوث المحيط ومعدات للتصوير الكهرومغناطيسي وقسما لمرض السرطان، الى جانب تعصير خدمات مراكز الصحة الأساسية وإحداث مراكز بالمناطق التي تفتقد الى ذلك.
وتعهدت هذه القائمة، وفق رئيسها فتحي الصيد، بتفعيل نشاط مطار قابس مطماطة وبتطوير هذا النشاط ليشمل الشحن الى جانب النهوض بالنقل الحديدي.
كما وعدت بإعادة تهيئة موانئ الصيد البحري وتوسعتها وبالعمل على تطوير أسطول الصيد والتشجيع على تحويل خيرات البحر وعلى الصناعات التحويلية والنظيفة.
وفي الجانب البيئي، ستعمل القائمة وفق ما يتعلق كما تعهدت هذه القائمة بإيجاد حل جذري للتلوث الهوائي ولمشكل سكب الفوسفوجيبس في البحر وبالقضاء على المصبات العشوائية للفضلات، علاوة على دفع الاستثمار وتشبيب الواحات وتثمين منتجاتها وتحويلها ومعالجة مشكل البطالة، الى جانب العمل على انجاز المدينة السياحية الاستشفائية بالحامة واستغلال المياه السخنة لهذه المنطقة في تطوير قطاع الباكورات الجيوحرارية .
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